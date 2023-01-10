Bu otomobil modeli Türkiye'de. Hem benzinli hem dizel hem de yüzde yüz elektrikli

Citroen’in Haziran 2022’de dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdiği yeni kompakt sınıf temsilcisi C4 X, elektrikli e-C4 X versiyonuyla birlikte aynı anda Türkiye’de satışa sunuldu. Citroën C4 X ve elektrikli ë-C4 X, bir fastback otomobilin zarif siluetini, bir SUV’un modern duruşunu ve 4 kapılı bir otomobilin ferahlığını, fastback tasarım diliyle birleştiriyor.

Haber3'te yer alan bilgilere göre, yeni C4 X ve elektrikli ë-C4 X, Citroën’in Avrupa ve uluslararası pazarlarda satışlarının artmasına ve markanın genişleme hedeflerine katkı sağlayacak.

ÖZELLİKLERİNİ SAY SAY BİTMİYORYeni C4 X ve elektrikli ë-C4 X, yüksek hacimli kompakt otomobil segmentindeki seçeneklere, çevreye duyarlı ve zarif bir alternatif oluyor. Citroën’den beklenen tüm konfor, teknoloji, güvenlik, ferahlık ve çok yönlülük, özgün bir “Cross Tasarım” ile farklılaşıyor. Citroën C4 X’te Feel, Feel Bold, Shine ve Shine Bold olmak üzere 4 farklı donanım paketi sunulurken elektrikli ë-C4 X sadece, en yüksek donanım seçeneği olan Shine Bold versiyonuyla tercih edilebiliyor.

Tüm modellerde ABS, ESP, lastik basınç uyarısı, yokuş kalkış desteği, acil durum yardımı, ön, yan ve perde hava yastıkları, hız sabitleyici ve limitleyici, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, ön ve arka elektrikli camlar, otomatik ön farlar, 6-yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu, 1/3’e 2/3 katlanır arka koltuklar, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon standart olarak sunuluyor.

Donanıma bağlı olarak, şerit konumlandırma asistanı, uzun far asistanı, açılır tavan, LED gündüz farı ve ışık imzası, ECO-LED ön farlar, arka karartılmış cam, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 10 inçlik renkli dokunmatik TFT ekran, 5 inçlik dijital gösterge, kablosuz Carplay ve Android Auto, navigasyon, Head-up Display ekran, 6-yöne ayarlanabilen yolcu koltuğu, ön ısıtmalı koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi ve akıllı tablet desteği gibi donanımlar ile Citroën C4 X model ailesi kişiselleştirilebiliyor.

DİZEL, BENZİNLİ VE ELEKTRİKLİ

Citroën C4 X’in 1.2 PureTech motoru, 6 ileri manuel şanzıman ile 100 HP güç ve 205 Nm tork sunarken, EAT8, 8 kademeli otomatik şanzıman ile 130 HP güç ve 230 Nm tork değerlerine sahip. Dizel cephesinde 1.5 litrelik BlueHDI, 130 HP güç ve 300 Nm tork değerlerini, yüksek performans ve verimliliğinin en iyi sağlandığı EAT8, 8 kademeli otomatik şanzıman ile birleştiriyor. Citroën C4 X modellerinin ortalama yakıt tüketimleri 4,3 ile 4,9 lt/100 km ortalamada (WLTP) gerçekleşiyor. Citroën elektrikli ë-C4 X ise 136 HP güç ve 260 Nm tork değerleri sunuyor. 50 kwh’lık batarya kapasitesiyla, hız şarj istasyonlarında (Hızlı DC-100 kW) 30 dakikada yüzde 10’den yüzde 80 seviyesine kadar şarj edilebiliyor. 50 kW’lik hızlı şarj istasyonlarına bu süre 55 dakika. 7.4 kW’lık hızlandırılmış (AC) istasyonlarında yüzde 100 batarya doluluk oranına 7,5 saatte ulaşılabiliyor. Enerji tüketimi 15,3 kwh/100 km olan Citroën elektrikli ë-C4 X’in menzili 360 km.

4.600 mm uzunluğu ve 2.670 mm’lik aks mesafesiyle yeni C4 X ve elektrikli ë-C4 X, Stellantis’in CMP platformunu kullanıyor. Ön cephe, Citroën’in iddialı V tasarım imzasını içeriyor. Yüksek ve yatay motor kaputu, içbükey girintilere sahip. Markanın logosu, gelişmiş teknoloji vurgusunu artıran ve görüşü iyileştiren Citroën LED Vision farlarla bağlantı kurarak gövdenin genişliğini vurguluyor. Altıgen alt ızgaranın her iki yanında kapılardaki Airbump® panelleriyle uyumlu renkli eklere sahip sis lambası çerçeveleri bulunuyor. Büyük çaplı tekerlekler, yükseklik hissini arttırırken, aynı zamanda sürücüye yüksek bir sürüş pozisyonu yaratıyor bu da çevreye hâkim bir sürüş ve daha fazla güvenlik hissi ile sonuçlanıyor.

KONFOR CE FERAHLIK

Arka tasarım, 510 litrelik büyük bagajı kapsamak için gereken uzunluğu ustalıkla gizliyor. Arka tampona doğru kıvrılan bagaj kapağının arka paneli, üstteki entegre spoyler, ince kıvrımlar ve merkezi Citroën yazısı, modern ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Dikkat çekici yeni LED stop lambaları, bagaj kapağının çizgilerini taşıyor, köşeleri kaplayarak otomobilin yan tarafında devam edip arka kapıdan önce ok şeklini alıyor ve yine dikkat çekici ön farların tasarımını tamamlayarak siluetin dinamizmini güçlendiriyor. Arka tamponun alt eklentileri, koruma ve dayanıklılık için mat siyah parçalar ile kaplanıyor. Parlak siyah eklentiler, zarif ve modern bir görünüm yaratırken, özgün yan oyuklar C4 X ve elektrikli ë-C4 X’in sağlam hissini yansıtıyor.

Yeni Citroën elektrikli ë-C4 X ve C4 X’in iç mekânı Citroën Advanced Comfort sayesinde gelişmiş konfor, huzur ve ferahlık seviyesi sunuyor. 198 mm arka diz mesafesi ve daha eğimli (27 derece) arka koltuk sırtlığı, arkadaki yolcuların konfor seviyesini bir üst seviyeye taşıyor. 1.800 mm’lik gövde genişliği ve 1.366 mm’lik omuz mesafesiyle arka koltuklar üç kişiyi rahat ettiriyor. Advanced Comfort Koltuklar, 15 mm kalınlaştırılmış özel dolgu dinamik destek sunuyor. Yolcular rahat bir koltukta, yolun gürültüsünden ve bozukluklarından izole edilmiş bir şekilde sürüşün keyfini çıkartabiliyor. Koltukların merkezindeki yüksek yoğunluklu dolgu, yüksek dayanım seviyesi ve uzun yolculuklarda optimum konfor sağlıyor.

Yeni Citroën C4 X ve elektrikli ë-C4 X’in 510 litrelik geniş bagajı, özellikle ana kabinden izole bir bagaj beklentisi olan ve arka koltuk konforuna önem veren kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanacak. 745 mm yükleme eşiği ve bagaj zemini arasındaki 164 mm yükseklik, eşya yüklemeyi kolaylaştırıyor. Arka koltuk sırtlıkları, ek taşıma kapasitesi için öne katlanıyor ve kol dayama yerindeki bagaj erişim bölmesi ile uzun eşyaların taşınması kolaylaşıyor.

FİYATI

Lansmana özel olarak 722.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Citroën C4 X model ailesi, aynı anda hem benzinli hem dizel hem de elektrikli seçenekleriyle pazardaki yerini almasıyla da dikkat çekiyor.