İsrail'e ticaret kısıtlaması kalkıyor mu? AKP Genel Başkan Yardımcısı işareti verdi

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'e ticaret kısıtlaması kalkıyor mu? AKP Genel Başkan Yardımcısı işareti verdi
AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi İsrail ile ticarete getirilen kısıtlamanın kalkabileceğini işaret etti. İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret konusunda çalışma yaptıklarını belirten Zeybekçi’nin açıklamasındaki gizli kodlar ortaya çıktı.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ederken Türkiye’den İsrail’e devam eden ticaret tepki çekmeye devam ediyor. Türk gemilerinin İsrail’e gönderdiği malzemeler ve ihracat rakamları iktidara yönelik tepkileri artırıyor.

Tepkilerin artması sonrası Ticaret Bakanlığı İsrail ile yapılan ticarete kısıtlama geldiğini ve 54 ürünün ihracatının kısıtlandığını duyurdu.

TİCARET KISITLAMASI KALKIYOR MU?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, İsrail ile ticaret hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Zeybekçi, İsrail ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması olduğuna dikkat çekerek gelen kısıtlamanın kalkabileceğinin sinyallerini verdi.

Zeybekçi, İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek şunları söyledi.

"İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var. Yani, eyvallah; İsrail'in Filistin'de, Gazze'de Müslümanlara yaptığı soykırımı, katliamı, bebek katliamını, nefretle, şiddetle kınıyoruz. Buna diyecek hiçbir şey yok ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de… Çünkü bizim İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke, yani 6 satıp 1 aldığımız bir ülke. O anlamda, daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili de arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ekonomi koordinasyonuyla, ilgili bakanlarımızla, bunu gündeme alıp biraz daha hassas bir ayardan geçmesi gerektiğine, ben şahsi olarak inanıyorum."

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