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Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'de. Uçak bu sabah indi

Sedat Peker’in sağ kolu olarak bilinen Emre Olur sabah 09.15’te uçakla İstanbul Havalimanı’na getirildi.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 10:32
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Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'de. Uçak bu sabah indi

Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'de. Uçak bu sabah indi
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Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gözaltına alınan Sedat Peker’in sağ kolu Emre Olur, bu sabah saat 09:15’ta İstanbul Havalimanı’na getirildi.

Havalimanındaki karakolda işlemleri devam eden Olur'un, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesi bekleniyor.

İşte Olur'un getirilme anları:

Gazeteci Erk Acarer dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önce Olur’un İstanbul’a getirildiği bilgisini paylaşırken daha sonra yaptığı paylaşımda ise Arnavutluk polisinin Olur’u teslim etmediği bilgisini paylaşmıştı.

Acarer’in paylaşımları şu şekildeydi:

Acarer ilk paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Sedat Peker cephesinde yeni ve önemli gelişme! Peker’e yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiler çemberin daraldığını gösteriyor. Kamuoyunda basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, 3 gün önce Arnavutluk’tan B.A.E’ye geçiyor.

Üç gün sonra, oturum işlemlerini tamamlamak için devlet dairesine çağrılıyor.Ama işlemleri yapılmıyor.Önce Sırbistan aktarmalı uçakla Arnavutluk’a yollanıyor.Önceden haber verildikleri anlaşılan Türk yetkililer,onu oradan teslim alıp bu sabah itibarı ile Türkiye’ye getiriyor.

Birbiri ardına gelişen bu olaylar bize ‘bir şey’ anlatıyor. Peker’in, başına 25 milyon $ konması,evine saldırı, ardından yakınlarının kurşunlanması ve kilit adamına yönelik operasyon,hem Türkiye hem de çeşitli saiklerle yakınlaşılan ve anlaşmalar yapılan BAE’nin Peker’e mesajı.

-Olanları “Bir daha paylaşım yaparsan seni de iade ederiz” diye okunabilir. Anlattıklarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha teyid ediyoruz. Keşke biraz daha derinlemesine araştırma yapabilseydik, gerçeğin biraz daha üzerine gidebilseydik ve böyle balık hafızalı olmasaydık!

Acarer 2. paylaşımında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Diplomatik bir kriz geliyor. Arnavutluk’tan edindiğimiz son bilgi: Emre Olur 08.30’da İstanbul uçağına bindirildi. Fakat uçak kalkarken Arnavutluk’taki avukatları devreye girdi.

Kendisi ve ailesi Arnavutluk vatandaşıymış. Avukatlar Türkiye’ye gönderilmesinin AİHM kurallarına aykırı olduğunu söylüyor. Son bilgi İstanbul’da değil, Arnavutluk’ta havalimanı nezaretinde olduğu.

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