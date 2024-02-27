Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray maçının yan hakemine ağza alınmayacak sözler. Sosyal medyada büyük tepki çekti, özür diledi

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

VINICIUS'TAN HAKEME KÜFÜR İDDİASI

Mücadelenin ikinci yarısında Galatasaraylı futbolcu Carlos Vinicius'un maçın yardımcı hakemi Mustafa Savranlar'a İngilizce “F… off” dediği iddia edildi.

ÇELİKLER'DEN HAKEMLERE AĞIR SÖZLER

VOLE isimli YouTube kanalında yayınlanan maç sonu programında konuşan yorumcu Serdar Ali Çelikler, karşılaşmanın hakem ekibine tepki gösterdi.

Çelikler, karşılaşmanın yan hakemi Mustafa Savranlar'a ithafen, "Sen hakem değilsin, adam da değilsin. Senin anana avradına sövseler duymayacaksın, karına sövseler ‘buyur abi akşam ben getireyim’ diyeceksin" ifadelerini kullandı.

Çelikler'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ahlaksızlık, şerefsizlik, tiyatro izliyoruz. Mustafa Savranlar, Kerem Demirbay gözünün önünde Erdoğan'ı tutup atıyor, faul bayrağı kaldıramıyorsun.

O pozisyon az daha gol olacaktı. Gözünün önünde görmüyorsun bir de yalandan bakıyorsun. 3 kere sana ‘F… off’ diyor duymuyorsun, görmüyorsun. Çünkü sen adam değilsin. Hakem değilsin, adam da değilsin. Senin anana avradına sövseler duymayacaksın. Karına sövseler ‘buyur abi akşam ben getireyim’ diyeceksin. O haldesin. Çünkü siz ahlaksızsınız."

YAYIN SONRASI ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ardından Çelikler ve VOLE kanalı özür mesajı yayınladı.

Vole'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Yorumcumuz Serdar Ali Çelikler, Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası kullandığı ifadelerle ilgili aynı yayında ve sonrasında kişisel sosyal medya hesabından özür dilemiştir. VOLE olarak kullanılan bu dili biz de hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Yaşanan olayla ilgili herkesten özür dileriz."