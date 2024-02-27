Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray maçının yan hakemine ağza alınmayacak sözler. Sosyal medyada büyük tepki çekti, özür diledi

Kaynak: Haber Merkezi
Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray maçının yan hakemine ağza alınmayacak sözler. Sosyal medyada büyük tepki çekti, özür diledi
Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren yorumcu Serdar Ali Çelikler, tepki çeken ifadeler kullanıldı.

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

Son dakika haberi: Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası Serdar Ali Çelikler’den hakem Mustafa Savranlar’ın eşi hakkında iğrenç sözler...

VINICIUS'TAN HAKEME KÜFÜR İDDİASI

Mücadelenin ikinci yarısında Galatasaraylı futbolcu Carlos Vinicius'un maçın yardımcı hakemi Mustafa Savranlar'a İngilizce “F… off” dediği iddia edildi.

Son dakika haberi: Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası Serdar Ali Çelikler’den hakem Mustafa Savranlar’ın eşi hakkında iğrenç sözler...

ÇELİKLER'DEN HAKEMLERE AĞIR SÖZLER

VOLE isimli YouTube kanalında yayınlanan maç sonu programında konuşan yorumcu Serdar Ali Çelikler, karşılaşmanın hakem ekibine tepki gösterdi.

Çelikler, karşılaşmanın yan hakemi Mustafa Savranlar'a ithafen, "Sen hakem değilsin, adam da değilsin. Senin anana avradına sövseler duymayacaksın, karına sövseler ‘buyur abi akşam ben getireyim’ diyeceksin" ifadelerini kullandı.

0x0-1708978509802.webpÇelikler'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ahlaksızlık, şerefsizlik, tiyatro izliyoruz. Mustafa Savranlar, Kerem Demirbay gözünün önünde Erdoğan'ı tutup atıyor, faul bayrağı kaldıramıyorsun.

O pozisyon az daha gol olacaktı. Gözünün önünde görmüyorsun bir de yalandan bakıyorsun. 3 kere sana ‘F… off’ diyor duymuyorsun, görmüyorsun. Çünkü sen adam değilsin. Hakem değilsin, adam da değilsin. Senin anana avradına sövseler duymayacaksın. Karına sövseler ‘buyur abi akşam ben getireyim’ diyeceksin. O haldesin. Çünkü siz ahlaksızsınız."

YAYIN SONRASI ÖZÜR DİLEDİ

Olayın ardından Çelikler ve VOLE kanalı özür mesajı yayınladı.

Vole'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Yorumcumuz Serdar Ali Çelikler, Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası kullandığı ifadelerle ilgili aynı yayında ve sonrasında kişisel sosyal medya hesabından özür dilemiştir. VOLE olarak kullanılan bu dili biz de hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Yaşanan olayla ilgili herkesten özür dileriz."

ss.png

İlgili Haberler
Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması. Icardi'nin görüntüsü için 'montaj' dedi
Sergen Yalçın isyan etti. 'Masa başı' oyunlarına dikkat çekti
Icardi sevinci yapan Kerem'den TFF'ye ağır taş
Icardi sevinci yapan Kerem'den TFF'ye ağır taş
Ahmet Çakar Galatasaray maçı sonrası FIFA'yı göreve çağırdı. Meze edilen takımları açıkladı
Süper Lig'de korkulan oldu. İddialar gerçek çıktı
Süper Lig'de korkulan oldu. İddialar gerçek çıktı
Galatasaray Antalyaspor maçı bitti savaş başladı
Galatasaray Antalyaspor maçı bitti savaş başladı
Galatasaray taraftarı bir anda başladı. Fenerbahçe'nin kulakları çınladı!
Galatasaray taraftarı bir anda başladı. Fenerbahçe'nin kulakları çınladı!
beIN Sports'un Süper Lig'de neden savaş çıkaracağını Sedat Kaya açıkladı
Son Haberler
Kadınların bu bitkiden uzak durması gerekiyor Şifalı Bitkiler
Kadınların bu bitkiden uzak durması gerekiyor
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray Antalyaspor maçındaki penaltıyla ilgili flaş sözler: Bunların alayını kovacaksın Spor
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray Antalyaspor maçındaki penaltıyla ilgili flaş sözler: Bunların alayını kovacaksın
Yanlışlıkla tiner içti. Hastanelik oldu Yerel Haberler
Yanlışlıkla tiner içti. Hastanelik oldu
Deniz börülcesinin yararları neler Şifalı Bitkiler
Deniz börülcesinin yararları neler
Fenerbahçe Ankaragücü deplasmanında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan sürpriz karar Spor
Fenerbahçe Ankaragücü deplasmanında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan sürpriz karar
Bu haberi okuyan evine patates yığacak Sağlık
Bu haberi okuyan evine patates yığacak
Ergenler neden kilo alır Sağlık
Ergenler neden kilo alır