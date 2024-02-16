Beşiktaş Fenerbahçe'den orta saha transferi yaptı

En son Fenerbahçe altyapısında top koşturan 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Duran'ın yeni adresi Beşiktaş oldu.

2009 doğumlu futbolcu ile sözleşme imzalandı.

Can Duran, Beşiktaş Artaş U-15 takımında forma giyecek.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

''Türk futboluna birçoğu yıldız olmuş binlerce sporcu kazandıran Beşiktaş Futbol Akademi, başta izleme birimimiz olmak üzere birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi yakından takip edilen, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen 2009 doğumlu orta saha oyuncusu Can Duran'ı kadrosuna kattı.

Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi ve U15 Akademi Takımı Teknik Sorumlumuz Cafer Oğuz Kaynar sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız sporcumuza “Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin” diyerek başarılar dilediler.

Beşiktaş Artaş U-15 Takımımızda oynayacak olan Can Duran, Beşiktaşımızın formasını giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Beşiktaş’a gelmemde emeği olan Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi başta olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi.''