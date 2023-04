Galatasaray Beşiktaş'a gol attığına pişman oldu

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Tansiyonu, gerilimi, heyecanı yüksek bir maçtı.

Beşiktaş da, Galatasaray da ilk dakikalarda temkinli futbolu tercih edince sahada mücadele çok ama pozisyon azdı.

Bu sert mücadele nedeniyle iki takımda çok fazla pas hatası yaptılar.

İlk 20 dakikada kalecilere top gelmedi dersek yeridir.

Herkes sessiz kalınca gözler yıldızlara çevrilir ve büyük maçlarda büyük futbolcular klasını konuşturur.

O büyük futbolculardan biri Galatasaray'ın Arjantinli skoreri İcardi'ydi.

19. dakikada attığı golü tekrar tekrar izleyin.

Sağ kanatta Rashica daha topla buluşmadan, İcardi ok gibi Beşiktaş cezaalanına girdi, Rashica'ya adeta " önüme at" dedi. Önüne gelen topu da tek vuruşla Beşiktaş ağlarına gönderdi: 0-1

Akıl dolu derslik bir goldü.

Üstelik İcardi bunu sık yapıyor.

10 gün önce Alanyaspor deplasmanında da benzer bir gol atmıştı. Mertens daha topla buluşmadan İcardi yine ok gibi fırlamış ve tabelaya ismini yazdırmıştı.

Alkışlamamak elde değil.

İşin ilginç tarafı İlk 45 dakikada Galatasaray'ın Beşiktaş kalesine attığı tek şut buydu, o da gol oldu.

O ana kadar rakip kaleye gitmekte zorlanan Beşiktaş, o andan itibaren oyunda üstünlüğü ele geçirdi.

Siyah Beyazlılar özellikle kanatlardan Galatasaray savunmasını zorlamaya başladılar.

Aboubakar yoğun markaj altında suskun kalırken, Raymond ve Cenk de eski maçlara oranla etkisizdi.

Buna rağmen Beşiktaş yine de tehlikeler yaratırdı. 31.dakikada Cenk kafayı iyi vursa beraberlik erken gelecekti.

Cenk'in yapamadığını 35.dakikada Roman Saiss yaptı. Savunmadan çıktı, pozisyona girdi ve muhteşem bir kafa şutuyla hedefi buldu:1-1

Dk. 35 Roman Saiss savunmadan çıktı, cezaalanına girdi, Masuaku'nun ortasına iyi yükseldi ve harika bir kafa vuruşuyla beraberliği sağladı:1-1

Bu ilk yarının skoruydu.

İkinci yarıda oyunun rengi değişti.

Beşiktaş özellikle sağ kanattan geliştirdiği ataklarla Galatasaray'a yoğun baskı kurdu.

Siyah Beyazlılar Aboubakar'ı topla buluşturmaya başlayınca, tehlikeli olmaya başladılar.

Öyle ki, Aboubakar 2 dakikada 2 net pozisyonu değerlendiremedi.

Ama gol adeta geliyorum diyordu.

Yoğun baskı Galatasaray'ı hataya zorluyordu.

O hatayı 58. dakikada Oliveria yaptı. Portekizli'den topu kapan HacıAhmetoviç şık bir şutla faturayı kesti: 2-1

Yenik duruma düştükten sonra Galatasaray gol aramaya başlasa da Beşiktaş savunması buna izin vermedi.

Siyah Beyazlılar rakiplerini öylesine marke ettiler ki, Galatasaray'ın 90 dakika boyunca Beşiktaş kalesine çektiği şut sadece 3'tü.

Lider bu sezon bu kadar pozisyon kısırlığı yaşamamıştı.

Ve son dakikakilarda bir başka büyük futbolcu çıktı sahneye.

Abuobakar.

Kamerunlu yıldız gençliğinde Brezilyalı Ronaldinho hayranıydı.

Lakabı da "Ninho"ydu.

Abubakar 90+3'de öyle bir gol attı ki, belki de Brezilya'da Rinaldinho'nun kulakları çınladı. Sağ çaprazda adeta sıfırdan topu Galatasaray kalesinin tavanına çaktı: 3-1

Beşiktaş bu haklı galibiyetle sadece kendisinin değil Fenerbahçe'nin de şampiyonluk umutlarını artırdı.

Çünkü lider Galatasaray şu anda zirvede sadece 3 puan önde.

Sarı Kırmızılılar sakın hakemde falan bahane aramasın, koskoca 90 dakikada neden sadece 3 şut attılar, ona baksın.