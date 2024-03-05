Galatasaray deplasmanda 3-0 kazandı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında; Galatasaray HDI Sigorta, Bigadiç Belediyespor'a konuk oldu.
Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer Salonu’nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılı ekip 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Karşılaşmanın setleri 15-25, 11-25, 22-25'lik skorlarla sona erdi.
Galatasaray HDI Sigorta bu sonuçla ligde puanını 50’ye yükseltti. Ev sahibi Bigadiç Belediyespor ise 6 puanda kaldı.
Bigadiç Belediyespor: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
Salon: Şehit Okan Dinçer
Hakemler: Serap Kuka, Oğuzhan Ahmet Ünal
Bigadiç Belediyespor: Murat Al, Gökhan Çatal, Eren Kanlı, Kadir Bircan, Andaç Kapan, Taha Erden (Salih Özdemir, Vefa Yılmaz, Alican İlker Çakır)
Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Burak Baturalp Güngör, Çağatay Osman Durmaz, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Selim Kalaycı, Onur Günaydı)
Setler: 15-25, 11-25, 22-25
Süre: 65 dakika (21, 18, 26)