Galatasaray deplasmanda 3-0 kazandı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray deplasmanda 3-0 kazandı
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı; Bigadiç Belediyespor'u set vermeden mağlup etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında; Galatasaray HDI Sigorta, Bigadiç Belediyespor'a konuk oldu.

Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer Salonu’nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılı ekip 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın setleri 15-25, 11-25, 22-25'lik skorlarla sona erdi.

Galatasaray HDI Sigorta bu sonuçla ligde puanını 50’ye yükseltti. Ev sahibi Bigadiç Belediyespor ise 6 puanda kaldı.

Bigadiç Belediyespor: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
Salon: Şehit Okan Dinçer
Hakemler: Serap Kuka, Oğuzhan Ahmet Ünal
Bigadiç Belediyespor: Murat Al, Gökhan Çatal, Eren Kanlı, Kadir Bircan, Andaç Kapan, Taha Erden (Salih Özdemir, Vefa Yılmaz, Alican İlker Çakır)
Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Burak Baturalp Güngör, Çağatay Osman Durmaz, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Selim Kalaycı, Onur Günaydı)
Setler: 15-25, 11-25, 22-25
Süre: 65 dakika (21, 18, 26)

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