Altay Bayındır yıkıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Altay Bayındır yıkıldı
Manchester United'da bir türlü forma bulamayan Altay Bayındır'a bir kötü haber de Montella'dan geldi.

Sezon başında Fenerbahçe’den Premier Lig devi Manchester United’a transfer olan Altay Bayındır aldığı haberle yıkıldı.

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Kırmızı Şeytanlar ile bu sezon sadece 1 maça çıkabilen Altay Bayındır’ın EURO 2024 kadrosunda olup olmayacağı merak konusuydu.

EURO 2024’te ilk iki tercihinin Uğurcan Çakır ve Mert Günok olması beklenen Vincenzo Montella Altay Bayındır ile yaptığı görüşmede forma giymemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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İtalyan çalıştırıcı ayrıca yapılan görüşmede Altay Bayındır’a başka takıma gitmesi gerektiğini ve bu halde Milli takıma çağırmasının zor olacağını ifade etti.

Bir türlü forma şansı bulamayan Altay Bayındır’ın da bu durumdan rahatsız olduğu ifade edilirken sezon sonunda mutlaka başka bir takıma gideceği iddia edildi.

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