Galatasaray sahasında MHP Riesen'ı yendi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray sahasında MHP Riesen'ı yendi
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı; konuk ettiği Alman ekibi MHP Riesen Ludwigsburg'u 93-91 yendi.

FIBA Şampiyonlar Ligi J Grubu Son 16 Turu 5. maçında Galatasaray Ekmas sahasında Alman ekibi MHP Riesen Ludwigsburg'u ağırladı.

Sinan Erdem Salonu'nd taraftarının tam desteğini arkasına alan Sarı-Kırmızılılar 93-91'lik skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla gruptan çıkma adına umutlanan Cim Bom; devam eden Telekom Baskets Bonn-JDA Dijon maçının sonuçlanmasını beklemeye başladı.

Bonn kazanırsa Galatasaray turnuvaya veda edecek.

Riesen Ludwigsburg önünde ilk periyodu 28-18 önde tamamlayan Galatasaray Ekmas soyunma odasına da 54-42'lik skorla üstün gitti. Üçüncü çeyrekte de 78-65'lik skorla avantay Sarı-Kırmızılı ekipteydi. Son ana kadar heyecan içinde geçen maçı Galatasaray 93-91 kazanmayı başardı.

Futbol takımının yıldızlarından Fernando Muslera ve Torreira da basketbol takımına destek verdi.

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