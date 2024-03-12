Galatasaray sahasında MHP Riesen'ı yendi

FIBA Şampiyonlar Ligi J Grubu Son 16 Turu 5. maçında Galatasaray Ekmas sahasında Alman ekibi MHP Riesen Ludwigsburg'u ağırladı.

Sinan Erdem Salonu'nd taraftarının tam desteğini arkasına alan Sarı-Kırmızılılar 93-91'lik skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla gruptan çıkma adına umutlanan Cim Bom; devam eden Telekom Baskets Bonn-JDA Dijon maçının sonuçlanmasını beklemeye başladı.

Bonn kazanırsa Galatasaray turnuvaya veda edecek.

Riesen Ludwigsburg önünde ilk periyodu 28-18 önde tamamlayan Galatasaray Ekmas soyunma odasına da 54-42'lik skorla üstün gitti. Üçüncü çeyrekte de 78-65'lik skorla avantay Sarı-Kırmızılı ekipteydi. Son ana kadar heyecan içinde geçen maçı Galatasaray 93-91 kazanmayı başardı.

Futbol takımının yıldızlarından Fernando Muslera ve Torreira da basketbol takımına destek verdi.