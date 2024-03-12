Ellerinde bira şişeleriyle Fatih Terim'in önünü kestiler

Normal sezonun sona erdiği Yunanistan Süper Ligi’nde play-off süreci bu hafta itibariyle başladı.
İki ezeli rakip Olympiakos ve Panathinaikos açılış maçında karşı karşıya geldi.
Olympiakos’un sahasında oynanan mücadelede Fatih Terim’in öğrencileri rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Yeşil-beyazlıların bu galibiyeti sonrası mutluluktan coşan taraftarlar Atina’yı birbirine kattı.
Sokaklarda bira içerek Panathinaikos tesislerinin önünde toplanan Yunan futbolseverler Fatih Terim’in de içinde bulunduğu takım otobüsünün önünü kesti.
Sarhoş taraftarlar hep bir ağızdan tezahüratlar yaparken Fatih Terim’e büyük ilgi gösterdiler.
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