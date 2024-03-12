Ellerinde bira şişeleriyle Fatih Terim'in önünü kestiler

Eren Bozdaş
Ellerinde bira şişeleriyle Fatih Terim'in önünü kestiler
Deplasmanda Olympiakos'u 3-1 mağlup eden Panathianikos'ta taraftarlar sarhoş bir şekilde sokaklara döküldü.

Normal sezonun sona erdiği Yunanistan Süper Ligi’nde play-off süreci bu hafta itibariyle başladı.

İki ezeli rakip Olympiakos ve Panathinaikos açılış maçında karşı karşıya geldi.

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Olympiakos’un sahasında oynanan mücadelede Fatih Terim’in öğrencileri rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Yeşil-beyazlıların bu galibiyeti sonrası mutluluktan coşan taraftarlar Atina’yı birbirine kattı.

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Sokaklarda bira içerek Panathinaikos tesislerinin önünde toplanan Yunan futbolseverler Fatih Terim’in de içinde bulunduğu takım otobüsünün önünü kesti.

Sarhoş taraftarlar hep bir ağızdan tezahüratlar yaparken Fatih Terim’e büyük ilgi gösterdiler.

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