İsmail Kartal ve ekibi yol haritasını belirledi

Son dönemde yüksek bir form grafiği çizen ve özellikle Süper Lig’deki iç saha maçlarında skor olarak geriye düşmesine rağmen ortaya karakter koyarak karşılaşmaları geri çevirmesini bilen Fenerbahçe, yeni bir rota güncellemesi gerçekleştirdi.

UEFA Konferans Ligi’nde uzun süre kamuoyu tarafından ‘favori’ olarak görülmemesine rağmen sahaya çıkıp rakibini 3-0’lık galibiyetle dağıtan Fenerbahçe, önemli bir odaklanma aşamasını geride bıraktı. Galatasaray’ın aksine yoluna iki kulvarda birden devam eden Fenerbahçe’de teknik heyet kararlılığını ortaya koymaya başladı.

“HER MAÇA AYNI GÖZLERLE BAKMAK GEREKİYOR”

Samandıra’da hareketli saatler ve gündemler yaşanırken, oyuncularla olan temasını çok sıkı tutan İsmail Kartal ile ekibi, hiçbir hata ihtimaline dahi izin vermeden titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Union Saint-Gilloise karşısında alınan 3-0’lık ilk maç galibiyetine ve yoğun fikstüre rağmen sarı lacivertli ekibin hiçbir maç için ayrım yapmadan sahaya çıkacağı konuşuluyor. Kartal’ın tüm takımı ve teknik heyeti her maça, her rakibe şampiyonluk maçı gözüyle bakılması gerektiği yönünde herkesi sık sık uyardığı öğrenildi.

FUTBOLCULAR DA HEMFİKİR…

Takım ligde ve Avrupa’da önemli bir momentum yakalayıp Türkiye Kupası’nın dışına çıkarken; geriye kalan maçların tamamında mümkün mertebe as kadroya yakın kadrolarla sahaya çıkılacağı, Union Saint-Gilloise karşısında da bu şekildeki yaklaşımın devam edeceği konuşuluyor.

12 NUMARA BÜYÜK BİR DESTEK OLACAK

Belçikalı rakibini deplasmanda 3-0’lık skorla alt eden Fenerbahçe, rövanşın iç sahada olmasından dolayı memnun gözüküyor. Sarı lacivertli futbolcular ve teknik heyet iç sahada ligde kaybedilen puanların ardından önemli dersler almış durumda… Perşembe akşamı Kadıköy’de oynanacak karşılaşmada 12 numaranın, taraftarın büyük bir itici güç olması beklenirken; mücadelenin şölen havasında geçmesi isteniyor.

KADRODA TAVİZ YOK, HAZIR OLAN HERKES OYNAR!

Futbolcularını özellikle kadroda hiçbir taviz vermeyeceği, belli oranda rotasyon yapsa dahi hazır olan herkesi sahaya atacağı yönünde cesaretlendiren İsmail Kartal ile ekibinin, tüm kadroya, “Her ihtimale hazır olun” dediği belirtiliyor. Samandıra’da özellikle lig maçlarında şampiyonluk havasının yaşatılmasının büyük öncelik olduğu konuşulurken; yönetim de durmak bilmeden gerekli saha dışı hamleleri almaya odaklanmış durumda…

GEREKLİ DERSLERİ ÇIKARDILAR

Birkaç sezondur saha içi kadar saha dışında da yapılması gerekenlere dair dersleri almış olan Başkan Ali Koç ve yönetimi, bu noktada kritik bir dönemeçten geçilirken gerekli adımları almak adına basın toplantısı organize etti. Bu toplantının tarihinin ve içeriğinin de stratejik bir şekilde planlanmış olması, aslında Fenerbahçe’nin geçtiğimiz yıllara oranla ne kadar farklı bir bakış açısına geçiş yaptığını gözler önüne seriyor.