Fenerbahçe dolar gibi yükseldi

Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart Perşembe günü tamamlandı. Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise deplasmanında 3-0 kazanarak rövanş karşılaşması öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

Konferans Ligi'nde ilk maçların sona ermesinin ardından veri analiz şirketi Opta, kupadaki şampiyonluk ihtimalleri için hazırladığı tabloda güncelleme yaptı.

Son 16 turu maçları öncesinde kupanın favorisi olarak gösterilen Aston Villa, ilk maçların ardından yine ilk sırada yer alırken finale kalma ihtimali yüzde 30'dan yüzde 26.4'e geriledi. Kupanın ikinci favorisi olarak gösterilen Lille'in ise oranı 12.6'dan 21'e yükseldi.

Aston Villa, ilk maçta Ajax'la deplasmanda golsüz berabere kalmıştı. Lille ise Sturm Graz deplasmanında 3 golle kazandı.

FENERBAHÇE'NİN ORANI GÜNCELLENDİ

Union Saint-Gilloise maçı öncesinde Fenerbahçe'nin kupayı kazanma oranı yüzde 5.4 olarak belirlenmişti. İlk maçın ardından bu oran yüzde 15.1'e yükselirken sarı-lacivertliler kupanın üçüncü favorisi olarak tabloda yer aldı.

Fenerbahçe'nin çeyrek finale kalma ihtimali yüzde 97.3 olarak belirlenirken yarı finale kalma oranı yüzde 56.4, finale kalma ihtimali ise yüzde 30.4 olarak güncellendi.