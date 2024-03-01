Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Karagümrük'e 2-0 yenilerek elenmesinin ardından gazeteci Osman Şenher'den çok çarpıcı yorumlar geldi.

Şenher, "Galatasaray sallanıyor" başlıklı yazısında futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk'la ilgili önemli ifadeler kullandı. Şenher'in yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- “Dünya Yıldızı Zaha” ne iş yapıyor? “Tete’yi 40 milyon dolara seneye satarız” diyorlardı, kusura bakmasınlar 3 milyon dolara da satamazlar. Takıma en ufak bir katkısı yok.

- Santrfor Vinicius “golcü” diye alınmış, tesadüf olursa belki atar ama kesinlikle sarı-kırmızılı formayı giyemez...

- Orta sahaya bakıyorsun Oliveira... Hocan sana güvenmiş. İlk 11’de sahaya sürüyor. Peki sen ne yapıyorsun? Koca bir sıfır.

- Berkan da çok etkisizdi. Barış Alper’in çok yorgun olduğunu biliyorum ama Okan hoca bir türlü oyundan almadı. Kerem Aktürkoğlu da etkisizdi. Sağ bekte Kaan Ayhan oynuyor ancak bu çocuğun mevki burası değil. Bakın ilk golde ağır kaldı. İkinci golde de aynı şekilde oldu. Mendes yanından uçtu gitti.

- Hele derbi maçta bu tempo devam ederse takım olarak çıtayı yükseltemezlerse Beşiktaş karşısında çok zorlanırlar. Bir tek görevini tam olarak yapan Köhn’dü... Bu çocuk da hücumda çok iyi, defansta yalnız kaldığı zaman rakibini kaçırabiliyor. Önünde oynayan Kerem veya Zaha yardım etmezse Galatasaray sol tarafından defansif anlamda sorun yaşar. Hiç kimse ahlayıp, vahlamasın...

- Galatasaray’ın koca oyun sürecinde bir tek tehlikeli şutu vardı, o da sol bek Köhn’den geldi. Onda da top direkten döndü. Demekki Icardi oynamayınca Galatasaray gol yollarında iyice tıkanıyor. Dün gece bunu bir kere daha gördük. Formda veya formsuz, sakat olmadığı müddetçe Icardisiz Galatasaray çok zor kazanır.