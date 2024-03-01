İstanbul'u koşmak isteyenler için kayıtlar başladı!

Spor İstanbul, yılda iki defa gerçekleştirdiği “İstanbul’u Koşuyorum” etkinliğinin Asya ayağı için kayıtlarını açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir kuruluşu olan Spor İstanbul, 12 Mayıs’ta 5 Km ve 10 Km olmak üzere iki farklı mesafede koşu düzenleyecek. 5 Km koşusu saat 08.00’de, 10 Km koşusu ise saat 09.15’te başlayacak.

KAYITLAR 9 MAYIS’TA SONA ERİYOR, KONTENJAN SINIRLI

“İstanbul’u Koşuyorum”a katılmak isteyenler, https://event.spor.istanbul/ adresinden online olarak kayıt olabilecek. Kayıt ücreti 245 TL olan etkinlikte, 10 Km için 4 bin, 5 Km için ise bin kişilik kontenjan bulunuyor. Kayıtlar 9 Mayıs’ta kapanacak. 16 yaş ve üzeri sporseverlerin katılabileceği “İstanbul’u Koşuyorum”da, 5 Km için 50 dakika, 10 Km için ise 105 dakika zaman limiti var. 10 Km’de yaş gruplarına göre de derecelendirme yapılacak. Koşular, Paşa Limanı caddesindeki vapur iskelesinden başlayacak, Harem’den dönen sporcular Üsküdar meydanında finişe ulaşacak.

YARIŞ KİTLERİNİ NEREDEN ALABİLİRSİNİZ?

Yarış kitlerinin dağıtım tarihleri ve yerleri de belli oldu. Katılımcılar, 10 Mayıs’ta 10.00-17.00 arası İBB Spor İstanbul Genel Müdürlüğü’nden, 11 Mayıs’ta 10.00-19.00 arası Üsküdar Şehir Hatları İskelesi yanındaki noktadan kitlerini alabilecek.

İLK BEŞE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ

“İstanbul’u Koşuyorum”da ilk beşe giren kadın ve erkek sporculara para ödülü verilecek. Birincilere 10 bin, ikincilere 8 bin, üçüncülere 6 bin, dördüncülere 5 bin, beşincilere ise 4 bin lira ödül takdim edilecek. “İstanbul’u Koşuyorum”un Avrupa ayağı 6 Ekim’de Yenikapı’da gerçekleştirilecek. Etkinlikle ilgili daha fazla bilgiye https://istanbulukosuyorum.istanbul/istanbulu-kosuyorum-asya-etabi-2024/ adresinden ulaşılabilir.