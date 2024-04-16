Erol Bulut Beşiktaş'a

Kaynak: Fanatik
Erol Bulut Beşiktaş'a
Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Trendyol Süper Lig’in 32. Haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı.

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Beşiktaş’tan ayrılığa dair yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Sayın Fernando Santos’la yaptığımız sözleşmeyi sonlandırmış bulunuyoruz. Kendisine bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz. Başkanımız Hasan Arat ve Yönetim Kurulumuzun şeffaf yönetim ilkesi gereği, yönetimimiz döneminde sözleşmesi feshedilen 2 teknik direktörün net maaş ve fesih tazminatı ile ilgili açıklamamızı kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz. Sayın Fernando Santos ve ekibine, kulübümüzde görev aldıkları 09.01.2024-14.04.2024 dönemi için 865.487 EURO net ödeme yapılmıştır. Fernando Santos’la yapılan sözleşme gereği kendisine verilmesi gereken 500.000 EURO fesih tazminatı, kendi isteği doğrultusunda 150.000 EURO’su kendisine, 350.000 EURO’su teknik ekibine olmak üzere, net olarak ödenecek olup ödemeler Mayıs 2024 sonundan itibaren 5 eşit taksit halinde yapılacaktır. Sayın Rıza Çalımbay ve ekibine ise kulübümüzde görev aldıkları 10.11.2023-18.12.2023 dönemi için 7 milyon 220 bin TL ödenmiştir. Bu yükümlülükler dışında başka herhangi bir yükümlülüğümüzün bulunmadığını, sözleşme fesihlerinde Kulübümüzün menfaatlerinin korunması adına örnek bir sözleşme imzalandığını ve söz konusu sözleşmelerin Denetim Kurulumuza teslim edildiğini camiamızın bilgisine sunarız. Konuyla ilgili uyarılarımıza rağmen maksatlı ve yalan haberleri yapanlar ve yayanlarla ilgili “Sermaye Piyasası Kanunu Madde 107” kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

serdar-topraktepe.jpgSezon sonuna kadar takımın başında Serdar Topraktepe’nin bulunacağı duyurulurken yeni sezon için sürpriz bir isim gündeme geldi.

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İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City’nin teknik direktörlüğünü yapan Erol Bulut Beşiktaş’ın listesinde kendine ön sıralarda yer buldu.

Bu sezon ligde Erol Bulut ile 43 maça çıkan Cardiff City 18 galibiyet 5 beraberlik ve 20 mağlubiyet elde ederek topladığı 59 puanla 11. Sırada yer alıyor.

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