Kupa kutlaması kabus oldu. Sahil güvenlik müdahale etti

Athletic Bilbao taraftarları, 40 yıl sonra elde edilen İspanya Kral Kupası zaferini nehirdeki coşkulu bir geçit töreniyle kutladılar.

La Liga takımlarından Athletic Bilbao, İspanya Kral Kupası finalinde Mallorca'yı penaltılarda 4-2 yenerek 40 yıl sonra kupayı kazandı.

Athletic Bilbao taraftarları, bu uzun bekleyişin ardından gelen zaferi, 40 yıl öncesinde olduğu gibi nehirde gerçekleştirdikleri görkemli bir geçit töreniyle kutlama şansı buldular.

Ancak kutlamalara bir guleti motoryata çarpması gölge düşürdü.

Büyük bir tehlike atlatan taraftarların yaşadığı korku dolu anlar kameralara yansıdı.

SAHİL GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

Kaza sonrası olay yerine gelen Sahil Güvenlik tekneleri birbirinden ayırdı.

Olay sonrası İspanyol emniyet güçlerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.