Rahmi Koç eski başkanla golf oynadı. Beşiktaş mesajını oğlu paylaştı

Golf tutkusuyla tanınan iki ünlü iş insanının, seçimlerin ardından Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi..

Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) geçmişte başkanlık yapmış olan Rahmi Koç ve Salih Bezci'nin buluşması, çevredekiler tarafından "Ankaralı iş adamları hasbihal ediyor" şeklinde yorumlandı.

BEŞİKTAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

BESA Grup'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci de, babası Salih Bezci ve Rahmi Koç'un bu özel anlarını Instagram hesabından paylaştı.

Efe Bezci de, Rahmi Koç ile golf oynamasıyla tanınan bir isim.

Altı ay önce Rahmi Koç ile golf oynadığı anların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Efe Bezci, "Bodrum Golf Kulübü'nde, golfun iki kuşaklık Ankaralı temsilcileri ve Beşiktaş sevdalıları olarak, bana değerli tavsiyelerde bulunan iş dünyasının öncüsü Rahmi Koç'a minnettarım. Yeni nesil iş insanları olarak ondan öğreneceğimiz çok şey var" ifadelerini kullanmıştı.