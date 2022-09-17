Erk Acarer'den yeni açıklamalar. Sedat Peker'in sağ kolunun şu anda başına ne geldiğini anlattı

Gazeteci Erk Acarer, Türkiye’ye getirilmek istenen Emre Olur’un Arnavutluk yetkilileri tarafından uçaktan indirildiğini açıklamıştı. Konu hakkında son gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan Acarer şu ifadelere yer verdi:

1-Yeni bilgiler ve revize… Peker’in sağ kolu Emre Olur’un durumanda bir değişiklik yok. Arnavutluk’ta gözaltında. Kaynaklarımız, Şu bilgileri doğruladı: Olur, Peker’in daveti üzerine B.A.E’ye gitti. Oturma işlemleri için resmi ofiste gözaltına alındı.

2-Havalimanına getirildi, Sırbistan aktarmalı ilk Arnavutluk uzağıma bindirildi. Gelişmelerden Peker’in dahi haberi yokken Arnavutluğu getirildi.Bu arada ilginç bir detay var. Kolunda Arnavutluk bayrağı vardı. Arnavutlukla kendisinin ve ailesinin ilişkisini anlatmaya çalışıyordu.

3-Fakat Arnavutluk birimleri bunu önemsemedi. Ancak kolundaki bayrak dövmesi görününce, polisler kendi aralarında tartışmaya başladı. Avukatları bu esnada baskıyı arttırdı ve uçaktan indirilmesini sağladı. Sabah 8.30-9.00 civarıydı.

4-İade işlemleri engellendi ve Arnavutluk’ta kalması için girişimler başlatıldı. Olay, Türk hükümetinin bir oldu bittiyi devreye sokmaya çalışması olarak okunabilir. Edindiğimiz bilgilerden biri kritik. Olur’un yanında telefonu yoktu.

5-Yakın dönemde Türkiye’ye Ukrayna’dan getirilen Nuri Gökhan Bozkır’ın tutuklanmadan önce usulsüz bir şekilde -ve istenilen söyletilerek- ifadesinin alındığına dair darp izleri vardı. Kanaatime göre Olur, Türkiye’ye getirildiğinde aynı şey olacaktı.

6-Bana kalırsa hedef Olur ile iletişim kuran muhalif gazeteciler olacaktı. Bir, Peker suç örgütü yaratılacak ve konuşan, yazan kalemler, bu torbaya atılacaktı. Amaç ne: AKP seçime giderken değil ifşalara tahammül etmek, adeta dikensiz gül bahçesi istiyor.

7-Muhalif gazetecilere operasyon yapılsa konuşacak kim kalacaktı? ABD ve AB’den gelen sesler de çok cılız çıkacaktı. Bunun da bir nedeni var. Erdoğan’ın kullandığı Şangay kartı.

8-“Beni üzerseniz Şangay’a giderim” diyor. Gelişmelerin ne olacağını zaman gösterecek. Akşam yeni bilgiler ile biraz daha detaylı aktaracağım. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ümraniye 15 Temmuz Şehitler

Daha önce Emre Olur’un Arnavutluk yetkilileri tarafından uçaktan indirildiğini açıklayan Erk Acarer şu ifadeleri kullanmıştı:

1-Diplomatik bir kriz geliyor. Arnavutluk’tan edindiğimiz son bilgi: Emre Olur 08.30’da İstanbul uçağına bindirildi. Fakat uçak kalkarken Arnavutluk’taki avukatları devreye girdi.

2-Kendisi ve ailesi Arnavutluk vatandaşıymış. Avukatlar Türkiye’ye gönderilmesinin AİHM kurallarına aykırı olduğunu söylüyor. Son bilgi İstanbul’da değil, Arnavutluk’ta havalimanı nezaretinde olduğu.