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Fatma Şahin vahim tabloyu açıkladı: 60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte kaç bina yıkıldığına ilişkin soruya, "60 bin nüfuslu ilçenin yarısından çoğu yok" cevabını verdi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 01:19
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Fatma Şahin'den deprem açıklaması: 60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok

Fatma Şahin vahim tabloyu açıkladı: 60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok
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Kahramanraş merkezli depremlerin en büyük hasar verdiği illerin başında Gaziantep yer aldı.

Şehirde arama kurtarma çalışmaları devam ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den depremle ilgili açıklama geldi.

“TAM BİR FELAKET”

Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalına konuşan Şahin, "Kaç bina yıkıldı tespit edebildiniz mi?” sorusu üzerine "60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok” dedi.

Sözlerine "İlçenin yarısından çoğu yok. Tam bir felaket var. 60 bin kişilik bir ilçe. Böyle büyük bir felaket görmedim ben" ifadeleri ile devam eden Şahin, ayrıca, "1 milyon kişi evlerine giremiyor. Spor salonları, sosyal tesisler, camiler her yer açık. Doğalgaz olmadığı için ekmek üretiminde sorun yaşanıyor. Acil olarak ekmek ve battaniye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. 

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BÖYLE FELAKET GÖRMEDİM
7.02.2023 01:36
böyle felaket görmedim diye buyurmuşlar. valla biz 20 senedir görüyoruz.. ama anlatamıyoruz.. felaketler görmek isteye çook önceden görünür. gözünü kapatırsan göremezsin  
 
SÜLEYMAN
7.02.2023 01:25
beton aşkınız,çok katlı yüksek binalar yaparak köşeyi dönme için rant aşkınız bu felaketlerin sebebi. şehirlerde boş alan yok.1 sahra çadırı kurulacak yer yok. utanın..  
 
ADALET
7.02.2023 01:21
torpille belediye başkanı olan lardan..seçim öncesi kendi vatandaşına bir vekil trene bakar gbi bakıyorlar deyince gülenlerden birisi. kimmiş trene bakan bu günlerde daha belli oldu..  
 
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