Fatma Şahin vahim tabloyu açıkladı: 60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok

Kahramanraş merkezli depremlerin en büyük hasar verdiği illerin başında Gaziantep yer aldı.

Şehirde arama kurtarma çalışmaları devam ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den depremle ilgili açıklama geldi.

“TAM BİR FELAKET”

Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalına konuşan Şahin, "Kaç bina yıkıldı tespit edebildiniz mi?” sorusu üzerine "60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok” dedi.

Sözlerine "İlçenin yarısından çoğu yok. Tam bir felaket var. 60 bin kişilik bir ilçe. Böyle büyük bir felaket görmedim ben" ifadeleri ile devam eden Şahin, ayrıca, "1 milyon kişi evlerine giremiyor. Spor salonları, sosyal tesisler, camiler her yer açık. Doğalgaz olmadığı için ekmek üretiminde sorun yaşanıyor. Acil olarak ekmek ve battaniye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.