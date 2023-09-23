Geçen hafta Antalyasporlu oldu, bu hafta Samsunspor’u vurdu. Jehezkel'in şovunu Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker, Antalyaspor'un Samsunspor'u mağlup ettiği maçı yazdı.

Geçen hafta Antalyasporlu oldu, bu hafta Samsunspor’u vurdu. Jehezkel'in şovunu Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker- YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında Samsunspor’u ağırladı.
Ligde galibiyeti bulunmayan iki ekibin mücadelesine tanık olduk.
5 haftalık süreçte Antalyaspor 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, Samsunspor 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

ANTALYASPOR GOLÜ ERKEN BULDU
Ev sahibi maçın başında 10. dakikada golü buldu.
Yeni transfer Jehezkel sahneye çıktı ve Antalyaspor 1-0 öne geçti.

FARK İKİYE ÇIKTI
Jehezkel şov devam ediyor…
Kendisinin ve takımının ikinci golünü atan Jehezkel, 18’de farkı ikiye çıkartan golü kaydetti.
Skor avantajını koruyan Antalyaspor, Samsunspor karşısında boşlukları kapatarak rakibine boşluk vermemeye çalıştı.
İlk yarının son dakikalarında Antalyaspor üçüncü gole yaklaştı.
Streek’in plasesi direğe takıldı.
İlk yarı yüzde 63’e yüzde 37’lik Samsunspor üstünlüğü ile tamamlanmasına rağmen maç 2-0 Antalya lehineydi.
İkinci yarıda Antalyaspor önde baskı yaparak Samsunspor’un ataklarını engellemeye çalıştı.
Antalyaspor’un farkı açmasında büyük rol oynayan Jehezkel, 60. dakikada yerini Erdoğan Yeşilyurt’a bıraktı.
Samsunspor, ikinci yarının orta bölümlerinde savunmadan çıkmakta çok zorlandı.

TOP ÇİZGİDEN ÇIKTI!
Samsunspor 73’te Dimata ile gole yaklaştı. Dimata’nın kafa vuruşunu Güray çizgiden çıkardı.

ANTALYASPOR 3 PUANLA TANIŞTI!
Samsunspor’u 2-0’la geçen Antalyaspor, yeni transferi Jehezkel’in büyük katkısıyla bu sezon ilk galibiyetini aldı ve 3 puanla tanıştı.
Samsunspor’un ise galibiyet hasreti sürüyor.
Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Samsun ekibinin neler yapacağını merakla bekliyoruz…

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