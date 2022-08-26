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  • Fatih Portakal Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı. Meydan okudu ve hastag paylaştı

Fatih Portakal Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı. Meydan okudu ve hastag paylaştı

Şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasıyla ilgili gazeteci Fatih Portakal’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 15:08
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Fatih Portakal şarkıcı Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı

Fatih Portakal Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı. Meydan okudu ve hastag paylaştı
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Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözlerinin yer aldığı bir videonun sosyal medyada gündem yeniden olması sonrası sanatçı Gülşen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Gülşen, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilerek tutuklandı.

Şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasına tepki üstüne tepki geldi. Gülşen’e siyasetten, magazin ve sanat dünyasından birçok isim destek çıktı.

“GÜLŞEN’İN TUTUKLANMASININ TEK NEDENİ..”

Gülşen’e bir destek de Gazeteci Fatih Portakal’dan geldi. Portakal, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Gülşen’in tutuklanmasının tek nedenini güçlünün gücünü göstermek olduğunu açıkladı.

Portakal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Gülşen’i tutuklamanın ya da tutuklatmanın tek nedeni var: güçlünün gücünü göstermek istemesi; korkutmak, yıldırmak, gözdağ vermek. Ama #korkmuyoruz.

NE OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı Gülşen’in geçen nisanda verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demiş, video dün sosyal medyada yayınlanmaya başlamıştı. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifade için Gülşen'e Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı. Gülşen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Gülşen'in çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Şarkıcı Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Sahnede yaptığı bir espri nedeniyle hedef gösterilen şarkıcı Gülşen adliyeye sevk edildi. Gülşen, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ”Üzgünüm incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mız tarafından Gülşen isimli şarkıcının sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. madde kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup kolluk görevlilerine, mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’mızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir.”

Gülşen’in tutuklanmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

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Coşkun
26.08.2022 15:23
KORKMUYORUZ ama bu cehalet bir gün bitecek  
 
Poyraz
26.08.2022 15:23
Her zaman yanındayız portakal  
 
Adalet
26.08.2022 15:22
Korkmuyoruz, korkmayacağız ve İstiklal mücadelesi vereceğiz. Ne mutlu Türküm diyene!  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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