Canlı yayında ‘Gülşen’ kavgası! Barış Yarkadaş ve AKP’li Ali Turan arasında tansiyon yükseldi

Sanatçı Gülşen’in, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanmasının ardından tv100’de yayınlanan Sağlı Sollu programında tansiyon yükseldi.

Gazeteci Barış Yarkadaş ile AKP’li eski Milletvekili Ali Turan arasında sert tartışma yaşandı.

Barış Yarkadaş, tutuklama kararının hukuki olmadığını savunurken Ali Turan da ortada bir hakaret olduğunu savunarak bunun cezasız kalamayacağını öne sürdü.