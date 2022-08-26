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  • Eşi Ozan Çolakoğlu Gülşen'i cezaevinde ziyaret etti. İki saat görüştüler

Eşi Ozan Çolakoğlu Gülşen'i cezaevinde ziyaret etti. İki saat görüştüler

İmam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Gülşen'i, eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti. Gülşen'in kişisel eşyalarını getiren Çolakoğlu, eşiyle yaklaşık 2 saat görüştü.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 15:34
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Gülşen'i cezaevinde eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti

Eşi Ozan Çolakoğlu Gülşen'i cezaevinde ziyaret etti. İki saat görüştüler
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Ünlü şarkıcı Gülşen, imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı. Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne götürülen şarkıcıyı, eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti.

Şarkıcı Gülşen imam hatip liselerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklandı.

Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Gülşen'i bu sabah eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti. 

Çolakoğlu ve avukatının Gülşen'e kişisel eşyalarını da getirdiği öğrenildi.

Ozan Çolakoğlu yaklaşık süren ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri tepkilere neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Savcılığın talimatı üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Gülşen, şüphelinin üzerine atılı bulunan ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını, gösterir somut delillerin mevcut olması, suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağını değerlendirerek şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Gülşen, kararın ardından Bakırköy Kapalı Kadın Cezeevi'ne gönderildi.
 

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Aybuke
27.08.2022 02:06
Hiç öyle bakma karına sahne vaziyetlerinde sahne adabını anlatsaydın, para her şey demek değildir bir Ajda Pekkan ın gençliğine sahnesine bak bir de karının iyi bak  
 
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