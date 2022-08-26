Tarkan'dan Gülşen'e destek: Çocuk tecavüzcüleri serbestken Gülşen tutuklu

İmam hatiplere söylediği sözler gündeme gelmiş ve tutuklanmış olan Gülşen'e ünlülerden ve politikacılardan destekler gelmeye devam ediyor. Sanatçı ve müzisyen Tarkan (Tevetoğlu) da Gülşen'e destek çıkan isimlerden oldu. Tarkan, "çocuk katilleri ve tecavüzcüleri dışardayken Gülşen içerde" ifadeleriyle dikkat çekti.

Tarkan tweetinde şu ifadeleri kullandı:

Tanık olduğumuz hukuksuzlukların, adalet sistemimizin iki yüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında her gün biraz daha hayret içerisinde kalıyoruz.

Çocuklara cinsel istismarda bulunanları, kadın katillerini, tecavüzcüleri tutuksuz yargılayan hatta bazen hiç yargılamayıp serbest bırakanlar Gülşen'e gelince hızla harekete geçiyor. Yolsuzluk yapanları, hırsızlıkları, kanunları için çiğneyip doğayı katledenleri, hayvanları öldürenleri, dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip toplumu kutuplaştıranları görmezden gelen hukuk sistemimiz Gülşen'i bir kalemde tutukluyor.

Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest kalmalı...

İŞTE TARKAN'IN O PAYLAŞIMI:

NE OLMUŞTU?

Nisan ayında bir konserde yaptığı "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şakası nedeniyle sanatçı Gülşen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Gülşen'in çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Gülşen'in Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Gülşen, sosyal medya hesabındaki son paylaşımında ”Üzgünüm incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım” dedi.