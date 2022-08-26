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  • Tarkan'dan Gülşen'e destek: Çocuk tecavüzcüleri serbestken Gülşen tutuklu

Tarkan'dan Gülşen'e destek: Çocuk tecavüzcüleri serbestken Gülşen tutuklu

İmam hatiplilere söylediği sözlerin gündeme getirilmesinin ardından tutuklanan Gülşen'e, sanatçı v müzisyen Tarkan'dan destek geldi. Tarkan "çocuk tecavüzcüleri dışardayken Gülşen" içerde paylaşımı yaptı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 14:38
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 15:04
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Tarkan Gülşen'e destek çıktı: Çocuk tecavüzcüleri serbestken Gülşen tutuklu

Tarkan'dan Gülşen'e destek: Çocuk tecavüzcüleri serbestken Gülşen tutuklu
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İmam hatiplere söylediği sözler gündeme gelmiş ve tutuklanmış olan Gülşen'e ünlülerden ve politikacılardan destekler gelmeye devam ediyor. Sanatçı ve müzisyen Tarkan (Tevetoğlu) da Gülşen'e destek çıkan isimlerden oldu. Tarkan, "çocuk katilleri ve tecavüzcüleri dışardayken Gülşen içerde" ifadeleriyle dikkat çekti.

Tarkan tweetinde şu ifadeleri kullandı:

Tanık olduğumuz hukuksuzlukların,  adalet sistemimizin iki yüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında her gün biraz daha hayret içerisinde kalıyoruz.

Çocuklara cinsel istismarda bulunanları, kadın katillerini, tecavüzcüleri tutuksuz yargılayan hatta bazen hiç yargılamayıp serbest bırakanlar Gülşen'e gelince hızla harekete geçiyor. Yolsuzluk yapanları, hırsızlıkları, kanunları için çiğneyip doğayı katledenleri, hayvanları öldürenleri, dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip toplumu kutuplaştıranları görmezden gelen hukuk sistemimiz Gülşen'i bir kalemde tutukluyor.

Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest kalmalı...

İŞTE TARKAN'IN O PAYLAŞIMI:

NE OLMUŞTU?

Nisan ayında bir konserde yaptığı "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şakası nedeniyle sanatçı Gülşen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Gülşen'in çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Gülşen'in Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Gülşen, sosyal medya hesabındaki son paylaşımında ”Üzgünüm incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım” dedi.

 

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Bozkurt bakışlı
26.08.2022 15:47
Tarkan "çocuk tecavüzcüleri dışardayken Gülşen" içerde ,Çünkü onlar korkak firavunun cahil aynı zamanda ödlek askerleri.Bunlar çakma dinciler,çakma hacı hoca tayfası.  
 
Gülsen Kantarcı
26.08.2022 15:08
Ensar vakfında erkek çocuklara tecavuz edilirken birkere den bir şey olmaz diyen bakan niye tutuklu deyil merak ettim  
 
GÜLSEN kANTARCI
26.08.2022 14:58
Bir kereden bir şey olmaz diyen bakan niye tutuklanmıyor  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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