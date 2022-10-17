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  • Türkiye yastayken AKP’li vekil ve yöneticiler düğünden düğüne koştu. Halay başı da yaptınız mı?

Türkiye yastayken AKP’li vekil ve yöneticiler düğünden düğüne koştu. Halay başı da yaptınız mı?

Bartın Amasra'da yaşanan ve 41 madencinin yaşamını yitirdiği facianın acısı tazeyken AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve AKP’li yöneticiler, önce evlilik ardından da sünnet düğününe katıldı. Düğünde çektirdikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 08:09
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Halay başı da yaptınız mı? Türkiye yastayken AKP’li vekil ve yöneticiler düğünden düğüne koştu

Türkiye yastayken AKP’li vekil ve yöneticiler düğünden düğüne koştu. Halay başı da yaptınız mı?
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Cumhuriyet'in haberine göre, maden faciası sonrası tüm Türkiye yasa bürünürken AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve AKP’li yöneticiler bir düğünden çıkıp, bir diğerine katıldı.
Bekir Kuvvet Erim, AKP Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak ve partililer, ilk olarak Nazilli Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Hüdai Tosun’un oğlunun düğününe katıldı. 

AKP’liler daha sonra da Durmuş-Canan Beşli çiftinin oğlunun sünnet törenine gitti. Erim ve partililer, düğünde çektirdikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

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C S
17.10.2022 09:24
Kuvvet amcanın annesi vefat etti daha yeni fikir ayrılıklarımıza rağmen oğlu yakın arkadaşımdır. Bence kaynağınızı kontrol edin.  
 
ensar
17.10.2022 09:13
göstermelik yaslar kimin uğrunda şehitler madenciler nasıl olsa gariban fakir çocukları hepsi numara ve hikaye işin garipleri bunlar bunlara oy veriyor  
 
Zehra
17.10.2022 09:09
Amasra faciası İmamoğlu'nun tatilde olduğu bir güne denk gelmedi. AKP'liler bunun için çok üzgünler.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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