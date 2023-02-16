Haluk Levent AHBAP'ı bırakıyor mu. Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor. Bu akşam açıklama yapacağını söylemişti

Depremin ilk gününden itibaren canla başla çalışan AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent’in 'Önemli bir açıklama yapacağım...' paylaşımı heyecan yarattı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Levent, “Yarın akşam(Bu akşam) 22.00 de önemli bir açıklama yapacağım" diye yazdı.

Levent’in bu paylaşımının ardından ne açıklayacağı merek konusu olurken sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sosyal medya kullanıcıları Levent’in istifa edeceği yönünde iddiaları öne sürdü. Levent'in paylaşımın altına yprum yapan gazetesi Savaş Uğurlu da, "Geçen aylarda yaptığımız Röportaj ‘da Haluk Levent @ahbap ‘dan istifa edeceğini açıklamıştı sanırım istifasını açıklayacak…" dedi.

Ayrıca Levent dün akşam “Türkiye Tek Yürek” ortak yayınına bağlanamadığını belirterek 500 bin TL bağış yaptığını açıkladı.

BAHÇELİ VE SOYLU HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Haluk Levent yaptığı çağrılar ve topladığı yardımlar nedeniyle MHP lideri Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterildi.

Levent, dün sabah siyasiler tarafından gelen eleştirilerin ardından yapılan yardımlar ve bunların denetimiyle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı:

Alttan almıyorum! Yardımları çabuk yapalım diye devletin tüm kurumları ile ortak payda oluşturmaya çalışıyorum... Bazıları öfkelenmemi bekliyor ki işim zor olsun. Bu sebeple sakin ve sabırla sizin yolladığınız bağışları yerine ulaştırayım, projeleri tamamlayayım istiyorum.

SOSYAL MEDYADAN GELEN MESAJLAR: