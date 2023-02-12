Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası deprem bölgesine çok sayıda vatandaş yardımlar gönderdi. Türkiye deprem felaketi sonrası depremzedelerin yardımına koşmak için elinden geleni yaptı.

Deprem felaketi sonrası özellikle ünlü şarkıcı Haluk Levent’in kurduğu yardım platformu AHBAP’ın yaptığı yardımlar büyük takdir topladı. AFAD gibi kuruluşlara güvenmeyen vatandaşlar bağışlarını ve yardımlarını AHBAB üzerinden yaptı. Bu durum iktidara yakın kesimlerin Haluk Levent ve AHBAP’a karşı karalama ve linç kampanyaları yapmasına neden oldu.

Yandaş medyanın ve trollerin linçlerine rağmen vatandaşların tutumu değişmedi.

SOSYAL MEDYADA ESPRİLİ PAYLAŞIM

Sosyal medyada yapılan bir paylaşım Haluk Levent’a karşı yapılan linçe esprili bir yanıt oldu. Bir TikTok kullanıcıs 'Haluk Levent yargılanmalı’ şeklinde bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Levent’in yardımları şeffaf bir şekilde duyurduğuna, insanları yardımla birleştirdiğine ve ırkçılık yapmadığına dikkat çekerek ‘Haluk Levent yargılanmalı ve yurtiçi yasağı verilmeli’ dedi. Paylaşımda Levent’in neden ‘yargılanması’ gerektiği sıralandı. Söz konusu paylaşım sosyal medyada gündem oldu.