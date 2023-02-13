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Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin

AHBAP platformunun kurucusu Haluk Levent Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kendisini herkesin övebileceğini ama FETÖ’cülerin övmesini istemediğini söyledi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 13:26
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Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin

Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
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Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla FETÖ’cü Emre Uslu’ya tepki göstererek “Ülkemde herkes bana saldırsın razıyım ama yeter ki bana acılar yaşatanlar beni övmesin” dedi.

AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent FETÖ’cü Emre Uslu’ya tepki göstererek “Ülkemde herkes bana saldırsın razıyım ama yeter ki bana acılar yaşatanlar beni övmesin” dedi.

Haluk Levent’in paylaşımı şöyle:

“Şimdi dinlenme zamanı deyip Twitter’a bir gireyim dedim.

Herkes bu twiti soruyor.

Yazsam mi yazmasam mı?

“Haluk boşver” dedim.

Geçmişi unut dedim.

Bazen kapanmıyor yaralar canlarım kapa

Nedim o dönemin tanığıydı.

13 yıl geçti ama.

Bir özür bile dilemediler.

Yazmasam olmazdı.”

Bana bu acıları yaşatanlar şimdi yurtdışında olup beni övüyor olabilirler.

Olabilir.

Ülkemde herkes bana saldırsın razıyım ama yeter ki bana acılar yaşatanlar beni övmesin”

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