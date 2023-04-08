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  • Kızılay’ı yok olma noktasına getirdi kan bağışı istedi. İstifa etmek yerine pişkin pişkin çağrı yaptı

Kızılay’ı yok olma noktasına getirdi kan bağışı istedi. İstifa etmek yerine pişkin pişkin çağrı yaptı

Kızılay depremde çadır sattı, güvenilirliğine büyük bir darbe vurdu. Bu durum kan stoklarına da yansıdı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise hiçbir şey olmamış gibi şimdi de pişkin pişkin kan bağışı çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 15:02
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Kızılay Başkanı Kerem Kınık halka kan bağışı çağrısında bulundu

Kızılay’ı yok olma noktasına getirdi kan bağışı istedi. İstifa etmek yerine pişkin pişkin çağrı yaptı
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Editör: Bengü Zorlu

Deprem felaketinde Kızılay’ın yaptıkları ve yapmadıkları çok konuşuldu. Önce Ahbap’a çadır, sonra da konserve sattığı ortaya çıktı.

Bu durum haliyle halkta güven problemi yarattı. Vatandaşların Kızılay’a güveni dibe vurdu.

Depremde hiçbir şeye yetişemeyen, kriz yönetiminde sınıfta kalan Kızılay’ın kan stoğu asgari seviyenin altına düştü.

Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na birçok siyasi Kızılay’a kan bağışı çağrısında bulundu.

KIZILAY BAŞKANI DA ÇAĞRIDA BULUNDU!

Kan bağışı çağrısı için paylaşımda bulunan isimler arasında biri var ki paylaşımı görenler “yok artık!” dedi.

Kınık, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Kan hayat demektir, şifa bekleyen hastalarımız için düzenli kan bağışı yapalım.” notunu düştü.

ADETA İMDAT ÇAĞRISI YAPTI

“Her yıl yaklaşık 3 milyon ünite kan almak zorundayız” diyen Kınık, “Özellikle afet sonrası 11 ilimizde kan bağışı yapılamamasından dolayı 70 ilimiz bu bölgenin yükünü de sırtlandı” dedi. Afetten sonra kan talebinin arttığını belirterek, “Asgari stok seviyemizin altına düştüğümüz için bir alarm verdik ve bütün yurttaşlarımızı kan bağışına davet ettik” ifadelerini kullandı.

Kınık’ın bu paylaşımına çok sayıda tepki yağdı. Kullanıcılar Kınık’a bir kez daha istifa çağrısında bulundu.

Kızılay Başkanı Kınık, çadır ve konserve satışının ortaya çıktığı ilk günlerde kendisine yönelik eleştirilere Instagram hesabından paylaştığı bir gönderiyle yanıt vermiş, “Yarışmayan bir insanı üzemezsin” notunu düşerek şimşekleri üzerine çekmişti.

 

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