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Hasan Can Kaya'dan depremzede çocuklara anlamlı yardım

'Konuşanlar' programı ile tanınan Hasan Can Kaya, 7 Şubat'ta deprem bölgesine 250 bin TL'lik bağış yapmıştı. Konuşanlar bilet gelirlerinin uzun süre depremzedelere aktarılacağını duyuran komedyen, çok anlamlı bir yardıma daha imza attı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 11:46
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Hasan Can Kaya depremzede çocuklara yardım elini uzattı

Hasan Can Kaya'dan depremzede çocuklara anlamlı yardım
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6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem meydana geldi. 10 ilde yıkıma yol açan ve Türkiye'yi hüzne boğan deprem sonrası ünlü isimler de tek yürek oldu.

250 BİN TL BAĞIŞ YAPTI 

Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, 10 ilimizde yıkıma yol açan deprem sonrası afet bölgesindeki ihtiyaçlar için kullanılmak üzere Hasan Can Kaya tarafından 250 bin TL bağış yapıldığını açıklamıştı.

"ARKADAŞLAR GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR"

Haluk Levent'in tweetini alıntılayan ünlü isim, "Arkadaşlar gün birlik günüdür. Bu ve bunun gibi bağışlar haricinde, 10 depremzede çocuğun hayat boyu eğitim masrafını üstlendik. Ayrıca Konuşanlar’daki bağışların ve bilet gelirlerinin tamamı uzun bir süre sadece deprem yakınlarına aktarılacaktır" açıklamasını yaptı.

KONUŞANLAR TEKNİK EKİBİ DE SAHADA

Sosyal medyada bir paylaşım daha yapan Hasan Can Kaya, "Ek olarak Konuşanlar teknik ekibinden arkadaşlarımız ilk günden beri sahada depremzede yakınlarına destek olmaktadır. Yaralananlar da, yarayı sarmaya çalışanlar da bizdendir" ifadelerini kullandı.

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