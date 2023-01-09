Televizyonda rezillikte son noktaya çıkıldı. Kadın canlı yayında bakın ne dedi

Acun Ilıcalı'ya ait Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar programında bir rezalet daha yaşandı.

Programa konuk gelen gelen Kübra adındaki seyirci "Ben seks oteli kurmak istiyorum" deyince herkes şoke oldu. Bazı seyirciler "Genelev mi?" diye sorunca Hasan Can Kaya ise "Oğlum seks oteli genelev demek değil ki! Bu dışarıdan gelip seks için kullanılacak bir yer diyor" dedi.

Bunun üzerine seyirci ise "Daha güzel" diyerek sözlerine arkadaşını göstererek şöyle devam etti:

"Daha güzel. Eşiyle projemiz var bizim genç çevremiz çok. Geliyorlar bizimle birlikte yaşıyorlar, oteller pahalı." Kübra'nın arkadaşı ise "Eşi dedi ki konuşturtma" diyerek herkesi güldürdü.

