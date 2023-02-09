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  • Arkasındaki 9 aylık yeğeninin kurtarılması için kolunu kestirdi. Bu gece kimseyi uyku tutmayacak

Arkasındaki 9 aylık yeğeninin kurtarılması için kolunu kestirdi. Bu gece kimseyi uyku tutmayacak

Hatay’da göçük altında kalan Cuma isimli bir vatandaş 9 aylık yeğeni enkazdan çıkarılsın diye kolunun kesilmesini istedi, Kevser bebek kurtarılırken, Cuma kaldırıldığı hastanede can verdi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 14:58
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Bu gece kimseyi uyku tutmayacak. Arkasındaki 9 aylık yeğeninin kurtarılması için kolunu kestirdi

Arkasındaki 9 aylık yeğeninin kurtarılması için kolunu kestirdi. Bu gece kimseyi uyku tutmayacak
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 9 saat arayla meydana gelen iki deprem 10 ili yerle bir etti…

Depremin ardından on binlerce vatandaş enkaz altında kaldı.

4 gündür bölgede büyük can pazarı

çok büyük acılar yaşanıyor.

Tarihi felakette en büyük darbeyi alan illerden

Hatay’dan ise çok ağır haberler gelmeye devam ediyor.

BEBEK KURTULSUN DİYE KOLUNUN KESİLMESİNİ İSTEDİ

O yürek yakan haberlerden birini de Hakan Hatipoğlu yayınladı.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında

yeğeni Kevser ile birlikte enkaz altında kalan

Cuma isimli bir vatandaşın çocuk kurtulsun diye

kolunun kesilmesine razı olduğunu söyledi.

"BİRAZDAN KESECEKLER"

Hatipoğlu o anları şöyle anlattı:

"Şu binanın içinde bir tane adam var.
Arkasında da bebek var.
Adamın kolu enkazın altında kalmış ve
birazdan kabul etti kolunu kesecekler,
arkasındaki bebeğine ulaşmak için.
Burada çok büyük bir olay yaşanıyor.
Burası televizyonda gördüğünüz gibi değil."

Cuma kolu kesilerek enkazdan çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Cuma hastanede daha fazla dayanamayarak yaşamını yitirdi.

"ÇOK CAN VAR GÖÇÜK ALTINDA ÇOK"

Hatipoğlu, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kolunu feda eden arkadaş Avusturyalı kurtarma ekibi ve
AFAD tarafından enkazdan çıkarıldı.
İsmi Cuma, az önce haber geldi maalesef hastanede rahmetli olmuş.
Saat 19.34 itibarıyla, sonradan yeğeni olduğunu öğrendiğimiz
Kevser için aynı ekiplerle birlikte çalışmaya başlıyoruz.
Dualarınızı eksik etmeyin.
Çok can var göçük altında çok."

Kevser bebeğin enkazdan çıkartıldı anlar kameralara yansırken Hatipoğlu,

şahit olduğu bu olay karşısında gözyaşlarını tutamadı.

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Kemalist
9.02.2023 15:29
Millet bir can kurtulsun diye kolunu kestiriyor Bu milletin vebali kendini idareci sanan kamyon dolusu para götürenler sizlerin doymayan gözünüz sebeptir bu hesap öte dünyaya kalmaz İnşallah.utanmazla  
 
cengiz
9.02.2023 15:24
kurban mı kesiyorsunuz ne tekbiri yahu.  
 
SAPERE AUDE-AKLINI KULLANMAYA CESARETİN OLSUN
9.02.2023 15:08
K. Maraş Aksu- Osmanbey köyü. Enkazdan 4 ölü. Kurtulan Özürlü şahsın geçim derdi tek ineği enkaz altında mahsur. Enkazdan çıkartamıyorlar.Ancak merkezde daha öncelikliler var.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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