Arkasındaki 9 aylık yeğeninin kurtarılması için kolunu kestirdi. Bu gece kimseyi uyku tutmayacak

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 9 saat arayla meydana gelen iki deprem 10 ili yerle bir etti…

Depremin ardından on binlerce vatandaş enkaz altında kaldı.

4 gündür bölgede büyük can pazarı

çok büyük acılar yaşanıyor.

Tarihi felakette en büyük darbeyi alan illerden

Hatay’dan ise çok ağır haberler gelmeye devam ediyor.

BEBEK KURTULSUN DİYE KOLUNUN KESİLMESİNİ İSTEDİ

O yürek yakan haberlerden birini de Hakan Hatipoğlu yayınladı.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında

yeğeni Kevser ile birlikte enkaz altında kalan

Cuma isimli bir vatandaşın çocuk kurtulsun diye

kolunun kesilmesine razı olduğunu söyledi.

"BİRAZDAN KESECEKLER"

Hatipoğlu o anları şöyle anlattı:

"Şu binanın içinde bir tane adam var.

Arkasında da bebek var.

Adamın kolu enkazın altında kalmış ve

birazdan kabul etti kolunu kesecekler,

arkasındaki bebeğine ulaşmak için.

Burada çok büyük bir olay yaşanıyor.

Burası televizyonda gördüğünüz gibi değil."

Cuma kolu kesilerek enkazdan çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Cuma hastanede daha fazla dayanamayarak yaşamını yitirdi.

"ÇOK CAN VAR GÖÇÜK ALTINDA ÇOK"

Hatipoğlu, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kolunu feda eden arkadaş Avusturyalı kurtarma ekibi ve

AFAD tarafından enkazdan çıkarıldı.

İsmi Cuma, az önce haber geldi maalesef hastanede rahmetli olmuş.

Saat 19.34 itibarıyla, sonradan yeğeni olduğunu öğrendiğimiz

Kevser için aynı ekiplerle birlikte çalışmaya başlıyoruz.

Dualarınızı eksik etmeyin.

Çok can var göçük altında çok."

Kevser bebeğin enkazdan çıkartıldı anlar kameralara yansırken Hatipoğlu,

şahit olduğu bu olay karşısında gözyaşlarını tutamadı.