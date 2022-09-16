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İktidarın bir seçim yatırımı daha ortaya çıktı. Ucuz konuttan sonra sıra şimdi de buna geldi

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ucuz konut projesi sonrası şimdi de hükümetin ucuz otomobil projesi için hazırlıklara başladığı iddia edildi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 11:20
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İktidarın bir seçim yatırımı daha ortaya çıktı. Ucuz konuttan sonra sıra şimdi de buna geldi

İktidarın bir seçim yatırımı daha ortaya çıktı. Ucuz konuttan sonra sıra şimdi de buna geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'yüzyılın projesi' diye duyurduğu sosyal konutların ardından 'ucuz otomobil' için kolların sıvandığı iddia edildi.

Habertürk gazetesi yazarı Abdurrahman Yıldırım, siyaset kulislerinde konuşulan projeyi değerlendirdi:

"Seçim öncesinde bu tarz düzenlemeler yapılabilir. Otomobil alımını teşvik etmek ekonomik açıdan biraz zor. Yerli otomobili teşvik edebilirsiniz, onun içinde de yine ithalat var. Özellikle yerli - yabancı ayrımı gözetmek zor, gümrük birliğine tabiiyiz. İnsanlar ithal ekonomiye gidiyor.

"BELKİ 200 BİN OTOMOBİL DAĞITACAKSINIZ"
Sıfır otomobillerin fiyatları düşünce ikinci el otomobillerin fiyatı da düşüyor. İkinci el otomobile sahip olan insanların sayısı daha fazla. Ucuz otomobil dağıtsanız bile belki 200 bin otomobil dağıtacaksınız. O nedenle bunu biraz zor görüyorum.
Ama şu olabilir; otomobil vergileri düşürebilir. ÖTV, seçim öncesinde düşebilir. Piyasayı açma kısmet bir rahatlama olabilir, olmalı da...

Bu kadar yüksek fiyattan otomobil almak çok zor! Eğer bir ulaşım sorunu varsa devlet burada bir kaynak ayıracaksa toplu taşımaya ayırmalı diye düşünüyorum.

"TOGG BİR TÜRK MARKASI, YAKITI DIŞA BAĞLI DEĞİL"
TOGG bir Türk markası. Türkiye'nin ürettiği bir otomobil. Yakıtı ithal olmayacak. Elektrikli ve Türkiye'nin ürettiği bir otomobili hükümet seçim öncesinde veya sonrasında destekleyebilir. Düşük fiyatla otomobili vatandaşa satabilir. Burada bir sorun yok.'

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Abbas
16.09.2022 11:39
Bakın bay Kemal’in bir diğer fikrini de çaldılar, arabada ÖTV indirecekler, bravo Bay Bozkurt Kemal  
 
Ya hak gelecek 1 gün
16.09.2022 11:34
Teşvik yapmasınlar oda KDV INDIRIMI gibi boşa gider fiyatları aşağı indirecek sağlam denetleyici adımlar atılırsa daha iyi olur sonrasında onuda yaparsiniz  
 
Abuzittin
16.09.2022 11:34
Elektrikli otomobilin yakıtı dışa bağımlı değil ise elektrik niye pahalı?  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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