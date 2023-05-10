İnsanın yüzü hiç mi kızarmaz?

AKP'nin genel başkanının hırsı aklını geçti.

Millet İttifakına saldırırken ne kanun ne de Kur'an-ı Kerim hükümlerini dikkate alıyor.

- İftiraları iğrenç.

- Yalanları iğrenç,

Utanmayı unutmuş, siyasi itibarını kaybetmiş ki yalan, dolan ve iftira ile son çırpınışlarını yapıyor.

Millete vaat edecek tek bir projesi yok.

Erdoğan diyor ki;

- "Bu imansızlara, kitapsızlara, ezansızlara artık 'haydi buradan' demeyecek misiniz?"

Erdoğan diyor ki;

- "Birine 'siyasi uzantısını incitmeden bölücü terör örgütüne sataşma görevi' vermişler."

Erdoğan diyor ki;

- "Diğerine Selo'nun havariliğini yapma vazifesini yüklemişler. Bu Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu mu? Şimdi içeride. Başkanı olduğu belediyede hiç iş yapmıyor ama il il dolaşarak Selo'nun avukatlığını kimseye bırakmıyor.

Kürt kardeşimizi 51 tane bunlar öldürdü.

Öcalan'ı serbest bırakacaklarmış…""

Erdoğan diyor ki;

- "Bir başkasına 'sen mütedeyyin kesimi kontrol edeceksin' demişler."

Erdoğan diyor ki;

- "Koalisyonun tüm pis işlerini, tüm yükünü de milliyetçi görünümlü ortağa yani İYİ Partiye vermişler.

Camiyle kilise arasında kalmış, beynamaz misali gitse gidemiyor, kalsa yakışmıyor, sussa olmuyor, konuşsa yüreği yetmiyor. Kontrolü kaybetmiş bir şekilde, her gün Erdoğan diyor ki;

- "100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceklermiş. Biz bu kadar şehidi niye verdik? Sırtını PKK'ya yaslıyor. Onun için 14 Mayıs çok önemli. İşte bütün teröristler burada."

Erdoğan diyor ki;

- "FETÖ'cüsünden bölücüsüne kadar herkesle iş tutmuş bay bay Kemal'i millete umut diye pazarlıyorlar. Bu defolu bir şahsı şimdi ülkenin başına musallat etmeye çalışıyorlar."

Ve inanmayacaksınız ama Erdoğan şunu da söylüyor:

- "Kandil'le işbirliği yapanların bu millete faydası dokunur mu? Bay bay Kemal, Kandil'le yürüyor, Kandil'in uşaklarıyla yürüyor."

Ben bunlara söyleyecek söz bulamıyorum... Bütün bu Erdoğan söylemlerine ne dersiniz, o da sizin bileceğiniz iş...

Değerli okurlarım,

Erdoğan'ın söylemlerine söyleyecek söz bulamıyorum ama cevabını bildiğim sorularım var;

PKK ile Oslo'da görüşen kim?

- Erdoğan ve avanesi,

Çözüm süreci diye çözülme sürecini uygulayan kim?

- Erdoğan ve avanesi,

Bebek katili terörist başı Öcalan'ın istediği ve halen yürürlükte olan "çözüm süresinde görev alan siyasetçiler yargılanmasın" diye yasa çıkartan kim?

- Erdoğan ve avanesi,

"Fethullah Gülen hoca efendimiz" yalakalık yaparak yalancı dinbaza devleti teslim edenler kimlerdi?

- Erdoğan ve avanesi,

Türkiye'nin devlet sırlarını FETÖ'cülere verilmesini sağlayanlar kimlerdi?

- Erdoğan ve avanesi,

Türkiye'yi hain Fethullah Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimine maruz bırakanlar kimlerdi?

- Erdoğan ve avanesi,

15 Temmuz'un siyasi ayağını hala ortaya çıkartmayan ve saklayanlar kimlerdi?

- Erdoğan ve avanesi,

Katil Öcalan mektubunu televizyonlarda okutan kimlerdi?

- Erdoğan ve avanesi,

Terörist Osman Öcalan'ın TRT'de yayına çıkartıp AKP'ye oy verilmesini söyleten kimlerdi?

- Erdoğan ve avanesi,

Rusya'da Putin'in kapısında dakikalarca bekletilen ve bu görüntülerin Ruslar tarafından servis edilmesi sonrası yüzleri dahi kızarmayanlar kimlerdi?

- Erdoğan ve avanesi,

128 Milyar doları arka kapıdan yandaşlara servis ederek milyarlarca dolar rant aktaranlar kimlerdi?

- Erdoğan ve avanesi,

Kur korumalı mevduat adı altında dolar milyarderlerine çifte faiz vererek rant üzerine rant sağlayanlar kimlerdi?

- Erdoğan ve avanesi,

Devlet imkanlarını yandaşlara aktararak rantiyeci milyarderler yaratan kimlerdi?

- Erdoğan ve avanesi,

Bugün siyasi meydanlarda siyasi rakiplerine dinle, imanla, yalanla dolanla, hakaretlerle, iftiralarla haksız ve hukuksuz şekilde kanun ve Kur'an hükümlerine oymayan kim?

Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan…

Büyük Türk Milleti işte geldi çattı 14 Mayıs seçimleri.

Gereken dersi verin Recep Tayyip Erdoğan'a…