iOS 17 alacak iPhone modelleri açıklandı

Geçtiğimiz yıl iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 ve watchOS 9’u tanıtan Apple hakkında şimdi de iOS 17 ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Apple, 5 Haziran’da düzenleyeceği WWDC 2023‘te iOS 17’yi tanıtacak ve hemen ardından beta sürümünü dağıtmaya başlayacak.

Apple'a yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre Apple, yeni sürümü yalnızca Apple A12 ve üstü işlemcilerden güç alan modellere gönderecek. Bu da çentikli iPhone furyasını başlatan iPhone X gibi bazı modeller için yolun sonuna gelindiğini gösteriyor.

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iOS 17 alacak iPhone modelleri ise iddialara göre şu şekilde olacak:

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max;

iPadOS 17 alacak iPad modelleri ise iddialara göre şu şekilde olacak:

iPad Pro 12,9 inç (6. nesil)

iPad Pro 11 inç (4. nesil)

iPad Pro 12,9 inç (5. nesil)

iPad Pro 11 inç (3. nesil)

iPad Pro 12,9 inç (4. nesil)

iPad Pro 11 inç (2. nesil)

iPad Pro 12,9 inç (3. nesil)

iPad Pro 11 inç (1. nesil)

iPad Pro 12,9 inç (2. nesil)

iPad Pro 12,9 inç (1. nesil)

iPad Pro (10,5 inç)

iPad Pro (9,7 inç)

iPad (10. nesil)

iPad (9. nesil)

iPad (8. nesil)

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad mini (6. nesil)

iPad Air (5. nesil)

iPad Air (4. nesil)

iPad Air (3. nesil)