iOS 17 alacak iPhone modelleri açıklandı

Geçtiğimiz yıl iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 ve watchOS 9’u tanıtan Apple hakkında şimdi de iOS 17 ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Apple, 5 Haziran’da düzenleyeceği WWDC 2023‘te iOS 17’yi tanıtacak ve hemen ardından beta sürümünü dağıtmaya başlayacak.
Apple'a yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre Apple, yeni sürümü yalnızca Apple A12 ve üstü işlemcilerden güç alan modellere gönderecek. Bu da çentikli iPhone furyasını başlatan iPhone X gibi bazı modeller için yolun sonuna gelindiğini gösteriyor.
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iOS 17 alacak iPhone modelleri ise iddialara göre şu şekilde olacak:
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone XR
iPhone XS
iPhone XS Max;
iPadOS 17 alacak iPad modelleri ise iddialara göre şu şekilde olacak:
iPad Pro 12,9 inç (6. nesil)
iPad Pro 11 inç (4. nesil)
iPad Pro 12,9 inç (5. nesil)
iPad Pro 11 inç (3. nesil)
iPad Pro 12,9 inç (4. nesil)
iPad Pro 11 inç (2. nesil)
iPad Pro 12,9 inç (3. nesil)
iPad Pro 11 inç (1. nesil)
iPad Pro 12,9 inç (2. nesil)
iPad Pro 12,9 inç (1. nesil)
iPad Pro (10,5 inç)
iPad Pro (9,7 inç)
iPad (10. nesil)
iPad (9. nesil)
iPad (8. nesil)
iPad (7. nesil)
iPad (6. nesil)
iPad mini (6. nesil)
iPad Air (5. nesil)
iPad Air (4. nesil)
iPad Air (3. nesil)