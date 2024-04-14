İran'ın saldırısının palavra olduğu ortaya çıktı. Dünyayı böyle kandırdılar

Kaynak: Haber Merkezi / AA
İran'ın saldırısının palavra olduğu ortaya çıktı. Dünyayı böyle kandırdılar
İran, İsrail'in Şam'daki konsolosluk binasını bombalamasının ardından İHA'larla ve füzelerle misilleme saldırısı gerçekleştirdi. Ancak İran’ın günlerdir beklenen saldırısı tahmin edilenden çok daha kısa süreli ve etkisiz kaldı. İran’dan yapılan açıklamada, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır" denildi.

İran'ın Şam'da yer alan büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da İsrail tarafından hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıdan günler sonra beklenen İran’ın misilleme saldırısı dün gece başladı.

İran, İsrail'e 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzeler ile saldırı düzenledi. Ancak, saldırı beklenenden daha kısa sürdü.

İRAN'DAN ‘TEK SEFERLİKTİ’ MESAJI

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, saldırı için ‘tek seferlikti’ mesajı verilirken, ABD’ye de uyarıda bulunuldu.

İran'ın, BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını uyguladığı belirtilen açıklamada, İran'ın askeri karşılığının "Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırganlığına karşılık" olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Çatışmanın İran ile İsrail arasında olduğu belirtilen açıklamada, "ABD bundan uzak durmalı" değerlendirmesi yapıldı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı, sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Kullanıcılar, İran’ın günlerdir beklenen misilleme saldırısının kısa süreli ve etkisiz olduğuna dikkati çekti.

Sosyal medyada konuya ilişkin yapılan bazı paylaşımlar:

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NE OLMUŞTU?

İran'ın Şam'da yer alan büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da İsrail tarafından hava saldırısı düzenlemişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 2'si general, toplam 7 kişi saldırı sonucu ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini kaydederek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." diye konuşmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'e yönelik İran'dan gelen saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vereceklerinin belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız" açıklamasını yapmıştı.

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