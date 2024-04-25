Adana'da Galatasaray depremi

Trendyol Süper Lig’in 34. Haftasında lider Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Yarın (Cuma) saat 20.00’de Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi sarı-kırmızılı kafile şehre vardı.
Akşam üstü Adana Havalimanı’na inen Galatasaray’ı binlerce sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.
Fenerbahçe’nin Sivasspor beraberliği sonrası şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayan Galatasaraylı oyunculara ve teknik heyete taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Galatasaray kafilesi gösterilen bu ilgi sonrası güçlükle otobüse binerek kalacağı otele hareket etti.
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