İsrail'e lanet okuyan ismin İsrail'le ticaret yaptığı ortaya çıktı

İsrail’e sosyal medya hesabı üzerinden lanet okuyan ve geçmiş dönemde AKP Hatay il başkanlığı görevini yapan İbrahim Güler’in, İsrail-Filistin savaşının sürdüğü bugünlerde İsrail’le ticaret yaptığı ortaya çıktı.

Serhat Ağa KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail'e lanet okuyan ismin İsrail'le ticaret yaptığı ortaya çıktı

Gazeteci Metin Cihan’ın ortaya çıkarıp sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı belgelere göre, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ve geçmiş dönemde de AKP Hatay İl Başkanlığı görevini yapan İbrahim Güler’in sahip olduğu ‘Hatay RoRo’ adlı lojistik firması ile İsrail’in Gazze’yi tamamen abluka altına alıp, bombardımana davam ettiği bugünlerde İsrail’le ticaret yaptığı ortaya çıktı.

Güler’in bir yandan sosyal medya hesabı üzerinden İsrail’e lanet okuması diğer yandan da İsrail’e gemisi ile lojistik sağlaması ortaya çıkınca sosyal medyada tepki topladı.

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