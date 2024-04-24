İYİ Parti Genel Başkan adayı Tolga Akalın delegelerle buluştu. 'İYİ Parti büyüktür Meral Akşener'den'

İYİ Parti Genel Başkan adayı Mehmet Tolga Akalın, İstanbul’da kurultay delegeleriyle bu akşam DoubleTree By Hilton Topkapı’da gerçekleşecek yemekle bir araya geldi.

Çok sayıda delegenin katıldığı akşamda başkan adayı Akalın bir konuşma gerçekleştirdi.

"İYİ PARTİ BÜYÜKTÜR MERAL AKŞENER'DEN"

Konuşmasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görevi bırakması durumunda partinin dağılacağına yönelik iddialara değinen Akalın, "İYİ Parti büyüktür Meral Akşener'den" şeklinde konuştu.

“TAYYİP HER ŞEY OLMUŞ TÜRK OLAMAMIŞ”

- Tayyip bu ülkede her şey olmuş Türk olamamış. Cumhuriyet çok önemli saldırı altında. Çok kültürlülükle tehdit altındayız. Şu an muazzam bir sosyoloji var zamanım ruhu bizle.

Müslüman Türk olmak erdemdir. Anadolu kendi Türklüğünden utanır ifade edemez hale gelmiş. Kendi milli kimliğini ifade edemeyen bir nesil yetişiyor.

“BURADAN HEPİNİZE ŞEREF SÖZÜ VERİYORUM. EMEĞİNİZİN ADALETİNİ KORUYACAĞIM”

- Çok ah almışız. Konuşuyorum insanlarla hiç korkmadım. Bu kadar ah almış siyasi bir hareket, helalleşemezse iktidar olamaz. Bu 7 yıldır bizimle gönül köprüleri kurmuş bizim yanımıza gelmiş, bu kadar haksızlıklara rağmen sessiz kalmış. Bu insanları da çağıracağız yanımıza.

Bunun için bizim 6 ay bu gönül köprülerini tesis edeceğimiz bu helalleşmeyi yapacağımız döneme ihtiyacımız olacak. Bu içe doğru büyümedir.

Ondan sonra 1 yılda, büyük merkezileşmeyi ve büyük merkezîleşmeyi de kurumsallaşmasını yapacağız. Değerli arkadaşlar bizim genel başkan yardımcılıklarımızın ismi adama göre. Biliyorsunuz bunu hepiniz.

“EN GEÇ 2028’DE CUMHURİYETİ BİZ YÜRÜTECEĞİZ”

- Mesele iktidar olmak değil rahat olun politik kadroyla en geç 2028’de Cumhuriyeti ben, sizler ve mücadeleci arkadaşlarımız yürütecek. Cumhuriyet muhatap olduğu tahribattan dolayı restorasyona tutulmalı.

“KATİL KENDİSİNİ AÇĞIA ÇIKARDI”

- Adaylık açıklamamız yaparken bir cümle sarf ettim, Erdoğan’a partimizi ikinci defa kaptırmayacağız. Bu cümlenin altı dolu olmadan sarf edilemeyeceğini bilen bir insanım. Ben katili gözümle gördüm şimdi o katil, çarşamba günü bizim açıklamamızdan sonra kendisini açığa çıkardı ve bugün yeniden karşımıza çıktı.

“YOLU BİZDEN AYRI DÜŞMÜŞ TÜM DAVA ARKADAŞLARIMA SESLENİYORUM”

- Sizden rica ediyorum huzurunuzda milletimizden talep ediyorum. 2016’dayanımızda mücadele eden bugün yolu bizden ayrı düşmüş tüm dava arkadaşlarıma sesleniyorum 27 Nisan’da hep birlikte Ankara da olalım. Yeni bir iktidar yürüyüşe başlamak için Ankara da olalım.