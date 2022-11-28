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  • Turhan Çömez Erdoğan'ın vatandaşı intihardan vazgeçirme olayının arka planını açıkladı

Turhan Çömez Erdoğan'ın vatandaşı intihardan vazgeçirme olayının arka planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru, İYİ Partili Turhan Çömez’in, Erdoğan’ın köprüde intihar girişiminde bulunan bir vatandaşı ikna ettiği görüntülerler ilgili paylaşımı sosyal medyada gündem oldu…

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 17:25
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Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez köprüdeki intihar girişiminin arka planını açıkladı

Turhan Çömez Erdoğan'ın vatandaşı intihardan vazgeçirme olayının arka planını açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimi günlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna ederek, evine gönderdiği görüntüler paylaşılmıştı.

Özellikle iktidar çevrelerinde sık sık intihar eden kişileri kurtarma görüntülerine rastlanılması sosyal medyada tartışmalara neden oluyordu.

Son yaşanan olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru İYİ Partili Turhan Çömez’den de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Çömez sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşarak;

“-Nereye gidiyorsun? -Öbür dünyaya efendim.

-Ona sen değil, ben karar veririm. Şimdi derhal eve gidiyorsun.

-Baş üstüne efendim.

 –Kameralar, kayıt alındı mı? -Evet efendim. –

Tamam öyleyse, durmak yok, yola devam.” İfadelerini kullandı.

İşte Turhan Çömez’in o paylaşımı:

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Alper
28.11.2022 17:33
Gerçekten bunlara inanan vay be reisimiz bir insanın hayatını kurtardı diyen enayi varmidir acaba.adam deseydi ülke perisan açım.ekonomik kriz perisan etti.canima kiyiyorum.Tayyip nederdi acaba  
 
Gokhan
28.11.2022 17:32
Ben ikna oldum.Reis çok insancıl merhametli biri..Oyum Akp ye!  
 
Vatan-daş
28.11.2022 17:31
İlk görüşte tiyatro gibi olduğunu düşünmüştüm  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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