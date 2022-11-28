Turhan Çömez Erdoğan'ın vatandaşı intihardan vazgeçirme olayının arka planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimi günlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna ederek, evine gönderdiği görüntüler paylaşılmıştı.

Özellikle iktidar çevrelerinde sık sık intihar eden kişileri kurtarma görüntülerine rastlanılması sosyal medyada tartışmalara neden oluyordu.

Son yaşanan olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru İYİ Partili Turhan Çömez’den de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Çömez sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşarak;

“-Nereye gidiyorsun? -Öbür dünyaya efendim.

-Ona sen değil, ben karar veririm. Şimdi derhal eve gidiyorsun.

-Baş üstüne efendim.

–Kameralar, kayıt alındı mı? -Evet efendim. –

Tamam öyleyse, durmak yok, yola devam.” İfadelerini kullandı.

İşte Turhan Çömez’in o paylaşımı: