Selahattin Baki kura ile ilgili açıklama yaptı: Genetik şanssızlığımız sürdü

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Selahattin Baki kura ile ilgili açıklama yaptı: Genetik şanssızlığımız sürdü
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki rakibine dair açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Konferans Ligi’nde son 16 turuna kalan rakipleri Union Saint-Gilloise hakkında konuştu.

‘‘ŞANSSIZLIĞIMIZ DEVAM EDİYOR’’
Kura çekiminde şanslarının yaver gitmediğini belirten Selahattin Baki, "Genetik şanssızlığımız sürdü yine. Kurada futbol oynayan en iyi takımlardan biriyle eşleştik. Anderlecht’i geride bırakan, Liverpool’u mağlup eden bir takım. Ortalama yaşı 25 olan, enerjik bir takım. Ama bunlar bizi korkutmaz. Şu an Türkiye’nin tek temsilcisi olarak ayaktayız. Belçika, Hollanda gibi ülkelerde çok sayıda taraftarımız var. Hocamızın iyi bir çalışma yapmasıyla turu atlayacağımıza güveniyoruz.” dedi.

‘‘O GÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ’’
Baki ayrıca, “Kalbinde Türklük olan herkesin heyecan duyacağı bir olası final var. Takımıma uğursuzluk getirmek istemiyorum ama hepimizin umudu Fenerbahçe’yi orada, finalde izlemek. Stadyumun adından dolayı orada bir kupa kaldırmak hepimizin hayali. O günü iple çekiyoruz, düşlüyoruz.” şeklinde konuştu.

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