Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano'yu nasıl yendiğini açıkladı

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Rayo Vallecano'yu ağırlayan Fenerbahçe, 22. dakikada Trejo'nun golüyle 1-0 geri düştü. Sarı lacivertlileri galibiyete götüren goller 71. dakikada penaltıdan Osayi Samuel, 76'da Joshua King ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.

3-1

Madalyonun iki yüzü gibi birbirinden farklı devreler oynandı Kadıköy'de... Dünya Kupası arasında takımını özleyen sarı lacivertli taraftarlar; yeşil sahaya adım atan Jorge Jesus'u içtenlikle, tezahüratlarla karşıladı.

İlk düdük çaldıktan sonra rakibinin üzerine gitmeye başlayan ancak tam organize olamayan, dağınık kalan bir Fenerbahçe yansıdı gözlere...

TREJO BİREYSEL YETENEKLE SKORA GİTTİ

Biraz 'yorgun' gözüken, odaklanma problemleri yaşayan Jesus'un öğrencileri, rakibinin ara ara gelen akınlarının kendi ceza sahası çevresinde şekillenmesini önleyemedi.

Bunun sonucu olarak dakikalar 22'yi gösterirken ceza sahasında topla buluşan Oscar Trejo, iki şık çalımla kaleye sokuldu ve kaleci Altay'ı avlayarak ağları havalandırdı: 1-0.

CRESPO NEREDEYSE TEK BAŞINA SAVAŞTI

Fenerbahçe adına Miguel Crespo'nun savaşçı karakterini ortaya koyması, Rayo Vallecano akınlarının önüne set çeken tek durum gibiydi. Rakibin orta saha geçişlerindeki hızını azaltmaya çalışan Crespo, 24. dakikada sarı kart gördü.

Maçın ilk kırılma anı da yine 24'te yaşandı. Altay, karşı karşıya pozisyonda ayağıyla topa müdahale edip gole izin vermedi.

LINCOLN HENRIQUE DİREĞE TAKILDI

Oyun disiplinini geri kazanan Fenerbahçe, önce 29. dakikada net bir gol fırsatından faydalanamadı. Daha sonra devre bitimine doğru 40. dakikada Lincoln Henrique'nin muhteşem frikiği kale direğine takıldı. Tüm bu işaretler golün sarı lacivertliler adına, "Geliyorum" demeye başlaması anlamını taşıyordu.

JOSHUA KING HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Geride kapatılan ilk 45 dakika bir kenarda dursun, ikinci devrede sarı lacivertliler bambaşka bir takım karakteri ortaya koymaya başladı. Özellikle Joshua King'in oyuna girmesinden sonra hücum yönünde vites artıran Fenerbahçe, 68. dakikada ceza sahasındaki Pedro'ya müthiş bir pas atan Joshua King sayesinde penaltıyı kazandı. Osayi Samuel 71'de beyaz noktadan skoru eşitledi: 1-1.

İSMAİL YÜKSEK'E BÜYÜK ALKIŞ

Ataklarının ardı arkası kesilmeyen ve momentumu arkasına alan Kanarya'da Pedro'nun penaltı pozisyonunda sakatlanarak sedye ile oyunu terk etmesi moralleri ciddi derecede bozdu.

Dakikalar 76'yı gösterirken İsmail Yüksek tam Fenerbahçe karakterine uygun bir hücum presiyle topu çaldı ve Joshua King ile buluşturdu. King'in müthiş şutunda top ağlara gitti ve Jesus'un ekibi öne geçti: 2-1.

ALTAY HİÇ BOŞLUK BIRAKMADI

Maçın ilk yarısında en kritik hamlelerden birini yapan ve gole izin vermeyen Altay, 80'de de yine karşı karşıya pozisyonda rakibin eşitliği yakalamasına izin vermedi. Bu atağın dönüşü sayılabilecek bir hamle gerçekleşti, Fenerbahçe 83. dakikada Ferdi'nin golüyle farkı artırıp fişi çekti: 3-1.

Jorge Jesus ve öğrencileri Kadıköy'de ilk yarısında zorlandığı maçın sonunda sahadan krallar gibi ayrılmayı bildi.