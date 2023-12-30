Juventus'tan Kenan Yıldız sürprizi

Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Juventus evinde Roma ile karşı karşıya gelecek.
TSİ 22.45'te Allianz Arena'da başlayacak mücadele öncesi Massimiliano Allegri'den sürpriz bir karar verdi.
İtalyan teknik direktör 2023'ün son müsabakasında genç yıldızı ilk 11'de başlatacak.
Geride kalan 17 haftada 40 puan toplamayı başaran Juventus ligde 2. sırada yer alırken sezona hayal kırıklığı ile giriş yapan Roma 28 puanla 7. sırada.
Juventus-Roma karşılaşması S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
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