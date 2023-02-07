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Kahramanmaraş Pazarcık'ta afetzedeler Yeniçağ'a ulaşıp yardım istedi. Açlık ve soğuktan ölmek üzereler

Kahramanmaraş Pazarcık'ta çoğunluğu yaşlı ve çocuklardan oluşan yaklaşık 20 kişilik afetzedeler soğuk ve açlıktan ölmek üzere.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 22:07
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Kahramanmaraş Pazarcık'ta afetzedeler Yeniçağ'a ulaşıp yardım istedi. Açlık ve soğuktan ölmek üzereler

Kahramanmaraş Pazarcık'ta afetzedeler Yeniçağ'a ulaşıp yardım istedi. Açlık ve soğuktan ölmek üzereler
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Yaşanan deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde ikinci geceyi de dışarıda geçirmek zorunda olan afetzedeler Yeniçağ’a ulaşarak yardım istedi. Çoğunluğu yaşlı ve çocuklardan oluşan, erzakları bulunmayan ve ısınamayan yaklaşık 20 kişilik burada soğuktan donarak ölmek üzere.

Adres bilgileri: Çamlıtepe Mah. 6.Cad No:82 Pazarcık - Kahramanmaraş

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