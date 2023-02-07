Kahramanmaraş Pazarcık'ta afetzedeler Yeniçağ'a ulaşıp yardım istedi. Açlık ve soğuktan ölmek üzereler

Yaşanan deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde ikinci geceyi de dışarıda geçirmek zorunda olan afetzedeler Yeniçağ’a ulaşarak yardım istedi. Çoğunluğu yaşlı ve çocuklardan oluşan, erzakları bulunmayan ve ısınamayan yaklaşık 20 kişilik burada soğuktan donarak ölmek üzere.

Adres bilgileri: Çamlıtepe Mah. 6.Cad No:82 Pazarcık - Kahramanmaraş