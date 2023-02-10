10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Enkazdan el sallayarak çıktı; Hatice anne ve kızı Mihriban 92 saat sonra kurtarıldı

Enkazdan el sallayarak çıktı; Hatice anne ve kızı Mihriban 92 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde anne ile kızı 92 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Hatice anne enkazdan el sallayarak çıktı, ambulansa binene kadar el sallamaya devam etti. Ardından kızı Mihriban da sağ kurtulurken ekiplerinin elini sıkı sıkı tuttu.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 04:08
Takip Et

Hatice anne ve kızı Mihriban 92 saat sonra kurtarıldı, enkazdan el sallayarak çıktı

Enkazdan el sallayarak çıktı; Hatice anne ve kızı Mihriban 92 saat sonra kurtarıldı
+
Aa
-

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, Polis Arama Kurtarma ve Zonguldak Belediyesi ekipleri, çalışmalarını merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı Manolya Apartmanı'nın enkazında yoğunlaştırdı.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan kanser hastası anne Hatice (65) ve kızı Mihriban Sultan Özçelebi (33) ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından Hatice ve Mihriban Sultan Özçelebi, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

ENKAZDAN EL SALLAYARAK ÇIKTI

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken Mihriban Sultan Özçelebi ise kendisini kurtaran ekipleri eliyle selamladı.

Kurtarma ekipleri anne ve kızın bulunmasını sevinçle karşıladı.

Eşi ve kızı enkazdan yaralı olarak kurtarılan Mehmet Özçelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti. (AA / İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
1
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
2
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
3
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
4
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
5
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
﻿Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ahbap'a siber saldırı. Yurt içinden 400 bin saldırı gerçekleşti
﻿Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi. "Hepimiz Türküz" karikatürü
6
﻿Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi.
﻿Aşağılık Charlie Hebdo'ya cevabı Yunanlar verdi. "Hepimiz Türküz" karikatürü
﻿Barcelona depremzedeler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
7
﻿Barcelona depremzedeler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
﻿Barcelona depremzedeler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
﻿THY'den 6-28 Şubat tarihli yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme
﻿THY'den 6-28 Şubat tarihli yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme
﻿THY'den 6-28 Şubat tarihli yurt içi uçuşlarla ilgili düzenleme
﻿BAE Devlet Başkanı'nın annesinden depremzedelere 13,6 milyon dolar yardım
﻿BAE Devlet Başkanı'nın annesinden depremzedelere 13,6 milyon dolar yardım
﻿BAE Devlet Başkanı'nın annesinden depremzedelere 13,6 milyon dolar yardım
﻿İspanya Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi
﻿İspanya Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi
﻿İspanya Türkiye'ye sahra hastanesi gönderdi
﻿İskoçya: Bir neslin gördüğü en kötü deprem olabilir
﻿İskoçya: Bir neslin gördüğü en kötü deprem olabilir
﻿İskoçya: Bir neslin gördüğü en kötü deprem olabilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.