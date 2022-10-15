Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da da kader dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bartın Amasra’da yaşanan maden faciası sonrası bölgede açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, kayıp olan 1 işçinin de cansız bedenine ulaşıldığını ve can kaybının 41’e yükseldiğini açıkladı.

Erdoğan, “Amasra Kömür İşletmeleri bizim en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen, birileri bununla tabii dalgasını geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunları da bilmemiz lazım. Maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin içindeyiz” dedi.

Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde:

Dün akşam saatlerinde meydana gelen grizu patlaması sebebiyle fevkalade üzgünüz. Ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtulanlara acil şifalar diliyorum. Bir yandan arama kurtarma yürütülürken bir yandan da yaralı işçilerimiz çeşitli illerimizdeki sağlık kuruluşlarımıza nakledilmiştir. Bugünkü Diyarbakır programımızı iptal ederek Amasra'ya gelip çalışmaları yerinde görme kararı aldık. Bu patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumluları idari ve adli soruşturma ile ortaya çıkarılacaktır. Bunlara zaten başlanmıştır. Şu anki önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı, en son 41. işçimize ulaştık. O da rahmetli olmuş ve 40 olarak daha önce ilan edilmiş olan merhumlarımızın sayısı 41 oldu. Gerek Bakanım gerek sendika başkanım, bu alandaki sendika kolundaki arkadaşlarımız, son bir ay içerisinde, ocağa indiler, orada yerinde tetkikleri yaptılar. Şu anda bizim mevcut ocaklarımızın içinde Amasra Kömür İşletmeleri bizim en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen, birileri bununla tabii dalgasını geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunları da bilmemiz lazım. Maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin içindeyiz.

Bir karar daha aldık, 500+500 olmak üzere devlet, ilgili bakanlığımız, bunun yanında sendikamız 200, Çalışma Bakanlığımız 100, Aile Bakanlığımız da 50 bin olmak üzere, ilk etapta ailelere bu desteği vermiş olacağız. Hemen desteği kabine toplantımızda belirleyip onun da adımlarını atacağız.

SOMA'DA "FITRAT" DEMİŞTİ

Soma'da meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybetmesine neden olan maden kazası sonrası Erdoğan, "Arkadaşlar yani biz bir defa bu tür ocaklarında, kömür ocaklarında bu olanları, lütfen buralarda bu olaylar hiç olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan şeylerdir. Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bunun yapısında fıtratında bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey yok. Tabi işin boyutunun bu kadar fazla olması bizi derinden yaralamıştır" ifadelerini kullanmıştı.