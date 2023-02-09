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Kerem Bürsin Türkiye'ye destek için dünyaya seslendi

Oyuncu Kerem Bürsin, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Türkiye'ye destek istedi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 07:40
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Oyuncu Kerem Bürsin Türkiye'ye destek için sosyal medya hesabından dünyaya seslendi

Kerem Bürsin Türkiye'ye destek için dünyaya seslendi
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İngilizce olarak destek istediği mesajı sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, Ahbap Derneğinin banka hesap bilgilerini paylaşarak şunları kaydetti:

 

"Herkese merhaba. Hepinizin zaten bildiği gibi, 6 Şubat’ta yaşanan 7,7 ve 7,5 şiddetindeki iki deprem Türkiye’nin 10 şehrini etkiledi. Neredeyse 14 milyon kişi doğrudan etkilendi, yaklaşık 10 bin yapı da yıkıldı. Yapılacak tüm yardımları kullanabiliriz. Bu videonun altında, yardım yapabileceğiniz yerlere ait linkleri göreceksiniz. Böylece gerekli tüm ihtiyaçları temin edebiliriz. Yardım etmek isteyen ve yardım etmiş olan tüm uluslara teşekkürler."

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