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Kılıçdaroğlu Saraçhane’de: Hiç moralini bozma, gülümsemeni sürdür

İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen ceza sonrası Almanya programını iptal eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun uçağı İstanbul'a indi. Kılıçdaroğlu Saraçhane'ye geçti.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 23:16
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Kılıçdaroğlu Saraçhane’de: Hiç moralini bozma, gülümsemeni sürdür

Kılıçdaroğlu Saraçhane’de: Hiç moralini bozma, gülümsemeni sürdür
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi'nde kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

Karara tepki yağarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'daki planlarını iptal ederek Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için İstanbul Havalimanı’na geldi. Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için havalimanına gelem isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası almasının ardından Berlin'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel uçakla İstanbul'a geldi, Saraçhane'de İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti.

CHP lideri, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde; İBB Başkanı İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu ve parti yöneticileri tarafından karşılandı.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer daha sonra Saraçhane’deki İBB binasına gitti.

Kılıçdaroğlu, havalimanının ardından parti yöneticileriyle birlikte Saraçhane'ye geçti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu karşılayanların arasında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de vardı

Kılıçdaroğlu, havalimanının ardından parti yöneticileriyle birlikte Saraçhane'ye geçti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Saraçhane'de İmamoğlu ve CHP heyeti ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Başkan bize hüzün yakışmaz. Çünkü biz haklıyız. Haklı olduğumuz sürece her zaman gülümsemeliyiz" dedi. 

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Bütün bu haksızlıkları düzelteceğiz. Ekrem Başkanın haksızlığa uğraması aslında 16 milyon insanın hakkının gasp edilmesi anlamına geliyor. Eğer bir yargı 16 milyon insanın hakkını gasp ediyorsa o yargı yargı değildir. O yargı birilerinin idaresine teslim etmiş yargıdır. Onlara biz hakim demeyiz. Hakim olanların egemen olduğu bir yargıdır o yargı. Sayın Başkan hiç moralini bozma. Gülümsemeni sürdür hayata gülümsemeyle bak. Eşine çocuklarına gülümsemeyle bak ve 16 milyon insana gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişen olmasın 16 milyon seni kucaklıyor. 

Ayrıca benzer bir olay İzmir'de belediye başkanımız için de yapıldı. 100 küsür yılla yargılandı ve beraat etti. Aziz Kocaoğlu İzmirlilere hizmet etti. Senin de başarılarını kıskanıyorlar, hazmedemiyorlar. İstanbul'un rantına doyamadılar."

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, CHP yöneticileri ve CHP'li belediye başkanları ile birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki binasında bir süre toplantı yaptı.

 

ALMANYA'DAN ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A DÖNEN KILIÇDAROĞLU, SARAÇHANE'DE İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

ALMANYA'DAN ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A DÖNEN KILIÇDAROĞLU, SARAÇHANE'DE İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

ALMANYA'DAN ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A DÖNEN KILIÇDAROĞLU, SARAÇHANE'DE İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

ALMANYA'DAN ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A DÖNEN KILIÇDAROĞLU, SARAÇHANE'DE İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

ALMANYA'DAN ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A DÖNEN KILIÇDAROĞLU, SARAÇHANE'DE İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

ALMANYA'DAN ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A DÖNEN KILIÇDAROĞLU, SARAÇHANE'DE İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

ALMANYA'DAN ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A DÖNEN KILIÇDAROĞLU, SARAÇHANE'DE İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

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Asker
15.12.2022 00:09
SEN ASLA ÜZÜLME İMAMOĞLU HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK:  
 
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