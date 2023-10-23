Kim bu İbibik? Bir belediyede herkes bu İbibiği birbirine soruyor

Yeniçağ Özel haber / Sedat KAYA

KİM BU İBİBİK?

Datça'da herkesin merakı.

Özellikle belediye binasında müteahhit meclis üyeleri birbirine soruyor.

"Kim bu İbibik?"

Merakları giderelim.

İbibik tek kişi değil.

Çok kişi.

Gönüllülerden oluşan Datça'nın duyarlı insanları.

Dev gibi bir ordu.

Her yerdeler.

Gördükleri, duydukları yanlışları, usulsüzlükleri, talanı bize bildiriyorlar.

Gerekirse fotoğraflayıp, gönderiyorlar.

Biz de araştırıyor, doğru çıkarsa yayınlıyoruz.

Merkezi ve yerel yönetimlerde görevli kimin yanlışı varsa yayınlıyoruz.

Yayınlamaya devam edeceğiz.

Daha yeni başladık.

Datça bir avuç rantçı müteahhitin darbhanesi olamaz.

Olmamalı.

İbibik'in işini namusuyla yapan, talana dolana yeltenmeyen, belediyeyi bir araç gibi kullanmayan, kentin kültürel dokusunu koruyan müteahhitlerle işi yok.

Onun derdi yasaları, yönetmelikleri tanımayıp kasasını dolduran, belediyedeki yetkisini cebi için kullanan ve yarımadaların en güzelini beton mezarlığına çevirmeye çalışanlarla.

İbibik savcı ya da yargıç değil.

Hüküm vermiyor.

Yanlışları eleştiriyor, yorumu kamuoyuna bırakıyor.

Bu çizgisinden sapmaz.

Tehdite, baskıya asla boyun eğmez.

Bu yüzden susmaz, susturulamaz.

Unutmayalım.

Mitolojide haberci kuştur İbibik.

Haber getirir.

Bu böyle biline.