Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı

YENİÇAĞ

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Kızılay ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık tartışmaların odağında. Depremzedeler çadır sıkıntısı yaşarken AHBAP Derneği’ne milyonlarca liraya çadır satıldığının ortaya çıkması büyük tepki çekmişti.

12 ŞİRKETTEN HUZUR HAKKI

“Holdingleşme” benzetmelerinin gölgesinde Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın maaşı ile ilgili iddialar da gündemdeki yerini koruyor.

Kınık'ın Kızılay’a bağlı 12 şirketten "huzur hakkı” adı altında toplamda 36 asgari ücret karşılığı 306 bin TL maaş aldığı belirtiliyor.

MAAŞI SIR GİBİ SAKLANIYOR: “ORTAYA BELGE KONULMUYORSA İDDİALAR DOĞRUDUR”

Konuyla ilgili olarak Yeniçağ’a açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, kurumun resmi olarak iddiaları yalanlasa da sır gibi saklanan ücretlerle ilgili herhangi bir belge yayınlanmadığına dikkat çekerek “Ortaya belge konulmuyorsa iddialar doğrudur. Bu iddialar için sözde bana dava açacaklardı. Açamıyorlar çünkü ortaya resmi belge koymaları gerek” diye konuştu…

CHP MECLİS’E TAŞIDI. KEREM KINIK 12 MAAŞ MI ALIYOR

CHP’li Sertel şunları söyledi: “Kızılay'ın İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı 12 şirketi bulunduğunu, Kerem Kınık’ın bu 12 şirketin başkanı olarak göründüğünü, bu şirketlerden ne kadar para aldığını defalarda İçişleri Bakanının yanıtlaması istemiyle çok sayıda soru önergesi verdim.

Kızılay’la ilgili iddiaların kamuoyuna açıklanması için çok çaba sarf ettim. Sekiz soru önergeme verilen yanıt hiç de tatmin edici değil. Hatta yanıt verilmeyenler de var.” ifadelerini kullandı.

“BİRİLERİ KIZILAY'I LÜKS YAŞAM KAYNAĞI HALİNE GETİRMİŞ”

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da peş peşe sosyal medyaya düşen Kızılay yöneticilerinin lüks araç merakını yazmış yüksek maaş iddialarını köşesine taşımıştı.

Altaylı yazısında "Meccanen görev yaptığını söyleyen Kızılay yöneticilerinin Kızılay çatısı altında kurdukları şirketlerdeki yönetim kurulu üyeliklerine de bir göz atmak lazım. Ne yazık ki, bu şirketler halka açık olmadığı için bizim bu bilgilere erişme imkanlarımız kısıtlı ve şeffaf olmayan ve her şeyi "şirket sırrı" ya da "devlet sırrı" olarak gören bir anlayış karşısında bu bilgilere biz ulaşamayız. Bu iddiaları bizim mercek altına almamızı isteyenlerin, bu bilgilere ulaşmaları bizden çok daha kolay. Yeter ki, ulaşacakları bilgiden korkmasınlar” ifadelerini kullanmıştı.

KIZILAY ESKİ BAŞKANI KÜÇÜKALİ: "REKOR MAAŞ ALIYORLAR"

Kızılay'ın eski Başkanı Tekin Küçükali de Kızılay’ın sivil inisiyatiften çıkartılıp holdingleştirilmesi nedeniyle çadır sattığını vurgulamıştı.

Kızılay'da şu an 82 yöneticinin olduğunu belirten Tekin Küçükali, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın tepe şirket Kızılay ile beraber toplam 12 şirketten 3 asgari ücret üzerinden maaş aldığını belirterek şunları dile getirdi:

KIZILAY'IN İÇİ BOŞALTILDI

"Kızılay'ın içi boşaltıldı. Kızılay holding oldu. Kızılay'ın yöneticileri benim zamanımda 11 tane yönetici, 1 tane genel müdür, 3 tane de genel müdür yardımcısı vardı. Şimdi 82 tane yönetici var. Her biri asgari ücret düzeyinde 3 asgari ücret maaş alıyor. Geçen sene Kızılay'ın bütçesinden yöneticilere giden para 25 milyon TL. Yani demek ki her adam 300 bin TL para alıyor Kızılay'dan. "